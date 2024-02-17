В Евросоюзе вступил в силу закон о цифровых услугах. Что изменится?

Во всех странах Евросоюза в субботу, 17 февраля, вступил в силу Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг. Посты, пропагандирующие ненависть, агрессию или содержащие дезинформацию, подлежат скорейшему удалению.

Особая ответственность возложена на крупные онлайн-платформы, имеющие более 45 млн пользователей в ЕС, - такие как Facebook, Amazon и Google. Для очень крупных платформ нормы DAS применяются уже с 25 августа 2023 года. Они находятся под прямым надзором Еврокомиссии. Пользователи имеют возможность направлять жалобы на очень крупные платформу напрямую регулятору.