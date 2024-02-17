Цены продолжают расти: в Таллинне продается самый дорогой бензин

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, далее следует Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо было дороже всего в Риге, за Ригой следует Таллинн, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе.

В Таллинне на заправках Circle K в пятницу, 16 февраля, стоимость бензина 95-й марки увеличилась на 1,8% - до 1,679 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,669 евро за литр, что на 2,5% больше, чем неделю назад.

В Риге на автозаправке Circle K цена бензина 95-й марки увеличилась на 0,6% - до 1,664 евро за литр, а цена дизельного топлива поднялась на 1,2% и достигла 1,694 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K в четверг, 15 февраля, за день до праздника Восстановления независимости Литвы, стоимость бензина 95-й марки увеличилась на 2,3% - до 1,534 евро за литр, а дизельного топлива - поднялась на 1,5% до 1,654 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе за неделю не изменились и составляли 0,745 евро и 0,652 евро за литр соответственно. Между тем, в Таллинне стоимость автогаза снизилась на 1,5% - до 0,68 евро за литр.