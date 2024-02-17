Эксперт: почему ремонт в совмещенном санузле надо продумывать особенно тщательно

«Даже если стояки в доме когда-то и меняли, с тех пор могло пройти много времени, и, бывшие некогда новыми, стояки рано или поздно становятся старыми. Если канализационная труба вдруг дает течь, то вся проделанная большая работа окажется напрасной, поскольку заменить стояки без того, чтобы сломать стену, просто невозможно», – пояснил он.

«В идеале товарищество должно было бы ежегодно проверять состояние стояков в санитарных помещениях через люки обслуживания, однако с учетом того, что многие товарищества активно экономят, такие проверки зачастую вообще не проводятся. Именно по этой причине я советую планирующим ремонт людям взять инициативу в свои руки. Помимо этого, закрывающую стояки новую стену стоит по возможности сконструировать таким образом, чтобы в будущем, если все же возникнет потребность в замене трубы, не нужно было ломать всю стену», – добавил Тыниссон.