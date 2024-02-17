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Больше никаких поблажек: пьяного водителя отправили на полгода в тюрьму и лишили прав

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Sander Ilvest

Вируский уездный суд в Раквереском доме суда признал44-летнего Индрека виновным  в неоднократном вождении автомобиля в нетрезвом виде. Теперь нарушителю предстоит отсидеть за решеткой почти семь месяцев.

Индрек, которого наказывали за вождение в нетрезвом виде в 2016, 2017 и 2022 годах, в середине февраля прошлого года снова был пойман за вождением в нетрезвом виде. В последний раз он совершил ДТП с причинением материального ущерба.

Опьянение Индрек было почти три промилле (сильная степень опьянения).

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