США передадут Эстонии на восстановление Украины 500 000 долларов конфискованных средств

В марте прошлого года Министерство юстиции США конфисковало 484 969 долларов полученных преступным путем средств в деле о контрабанде, где в Россию пытались продать шлифовальный станок, что запрещено без соответствующей лицензии, поскольку он используется в оборонных программах и для нужд атомного оружия. В результате следствия станок не отправился в Россию, сообщило министерство.

Власти США при активной поддержке госпрокуратуры и Налогово-таможенного департамента Эстонии также предъявили обвинения ряду входивших в контрабандистскую сеть лицам и предприятиям. Преступление обнаружили в США, но с ним было связано зарегистрированное в Эстонии предприятие. Эстония в январе прошлого года выдала США обвиняемого в этом преступлении и проживавшего в Эстонии гражданина Украины.

«Пресечение трансграничной преступности - это приоритет, который в будущем только возрастет, - подчеркнул канцлер Министерства юстиции Тынис Саар. - Эффективное производство санкционных преступлений играет в этом крайне важную роль. На мой взгляд, заключенный сегодня договор создает дополнительную мотивацию еще активнее заниматься нарушениями санкций. Причина очень проста - цель заключается не только в выявлении новых преступлений, производстве и восстановлении справедливости, но и в передаче полученных незаконным путем доходов жертве, то есть Украине. Надеюсь, что в будущем это станет новой нормой в отношении санкционных преступлений и в других странах».

«Сегодняшнее соглашение демонстрирует непоколебимое намерение США и наших эстонских партнеров отрезать президенту Путину доступ к западным технологиям, на которые он опирается в незаконной войне против Украины, - сказала подписавшая договор о передаче средств заместитель министра юстиции США Лиза Монако. - Это важный шаг к справедливости и восстановлению Украины, открывающий новый путь к борьбе с продолжающейся жестокостью России. Министерство юстиции продолжает поиск креативных решений, чтобы гарантировать сопротивление украинского народа агрессии и восстановление его страны».

Министерство юстиции США разделит конфискованные средства с Эстонией за сотрудничество госпрокуратуры и Налогово-таможенного департамента расследовании международного санкционного преступления.

В соответствии с соглашением Эстония использует конфискованную сумму, чтобы помочь восстановить серьезно пострадавшую из-за российской войны агрессии сеть электропередач Украины. Поддержка восстановлению Украины будет идти через Эстонский центр международного сотрудничества по развитию (ESTEV).