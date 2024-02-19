Видео ⟩ Полиция о школьной травле: если дошло до побоев – обращайтесь к нам

«Когда мы говорим о школьной травле, то такими случаями должны заниматься социальные службы и школы. Но как только мы говорим о пересечении черты и нанесении побоев, это означает, что пришло время обратиться в полицию. Сделать это можно несколькими способами. Например, позвонить по номеру 112 и вызвать патруль на место - это если мы говорим о подростке. Я призываю всех родителей поговорить со своими детьми и донести им мысль, что вызвать полицию на место, оно вовсе не страшное, а очень правильное решение. Понятно, что если ребенок маленький, то в первую очередь он будет связываться со своими родителями. В таком случае, это уже задача родителей - донести информацию до полиции. Также вы можете подать заявление через интернет или прийти в полицейский участок и написать его на бумаге. И в том другом случае не будет лишним, если у вас будет заключение врача, который зафиксировал побои», - сказала веб-полицейский.