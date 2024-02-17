Собственники ⟩ Государство должно выделять миллионы на сохранение памятников архитектуры

«Нам кажется несправедливым, неоправданным и нарушающим принцип равного обращения то, что эта часть культурного наследия, в отличие от музыки, изобразительного искусства, спорта, литературы, композиции, народного творчества, осталась вне внимания «Капитала культуры», - заявил Андри Красс, председатель Центрального союза собственников Эстонии.

По его мнению, тем более неразумно строить новые культурные здания в ситуации, когда не хватает денег на содержание существующих.

Как отмечает Красс, две трети зданий, представляющих культурную и историческую ценность, находятся в плохом или аварийном состоянии, и без кардинальных изменений эта ситуация не улучшится.

В этом году Департамент охраны памятников выделит 2,27 миллиона евро на поддержку реставрации памятников архитектуры, однако заявок подано на общую сумму более 12,89 миллиона евро.

По данным департамента, на сохранение культурного наследия необходимо выделять более 20 миллионов евро ежегодно.

Принимая во внимание большое количество зданий государственного значения в Эстонии, которое в несколько раз превышает соседние страны (к примеру, ту же Финляндию, где владельцам выплачиваются субсидии), Центральный союз собственников оценивает ежегодную потребность в поддержке, как минимум, в 100 миллионов евро.