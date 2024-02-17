Женская сборная Эстонии по биатлону показала лучший результат в своей истории

В женской эстафете эстонская спортсменка Регина Эрмитс начала первый этап спокойно, занимая место в первой десятке. После первой стрельбы она покинула стрельбище на 11-й позиции, используя один запасной патрон, но после второй стрельбы, прошедшей чисто, она уже находилась на пятом месте, и передала эстафету Туули Томингас на третьем месте.

На втором этапе Томингас блестяще выступила в позиции лежа, выведя Эстонию в лидеры, в то время как прежний лидер - Франция - отправился на штрафной круг. На стрельбище ей понадобились два запасных патрона, но на дистанцию она вышла второй, опережая Норвегию на 16 секунд. К концу этапа преимущество перед Норвегией составило 19 секунд, перед Германией и Швецией - 23 секунды. Франция, которая дважды прошла штрафной круг, финишировала восьмой.

На третьем этапе также хорошо выступила Сюзан Кюльм. Она справилась с одним запасным патроном в положении лежа. Шведская спортсменка Ханна Эберг приблизилась к ней, остальные оставались на некотором расстоянии. После стойки в положении стоя вперед все-таки вышла Жюстин Бреза-Буше, но Кюльм удерживала третье место за Швецией. Таким образом, перед эстафетой позиции оставались прежними: первая - Австрия, вторая - Германия, третья - Эстония, четвертая - Швеция.

На последнем этапе Йоханна Талихярм справилась с тремя запасными патронами на первой стрельбе и удерживала Эстонию на третьем месте. Между двумя стрельбами ей пришлось пропустить немку Софию Шнайдер, но следующие преследователи были в полуминуте отставания. На последней стрельбе Талихярм смогла сохранить четвертое место для Эстонии.

Победу одержала сборная Франции.