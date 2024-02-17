Маргус Цахкна: западные союзники несут ответственность за отступление Украины из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области.

«ЕС обещал один миллион снарядов - это была инициатива Эстонии - на март, - сказал Цахна. - Мы сделали половину этого. Хорошо то, что теперь все страны ЕС дали обязательства, что это произойдет в течение полугода, до конца этого года». Он добавил, что теперь цель составляет 1,1 миллиона снарядов. «Но это слишком медленно», - резюмировал Цахкна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь военных.

«Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи», - сказал украинский лидер во время Мюнхенской конференции.

«К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность», - подытожил глава украинского государства.