Зима возвращается ⟩ Начало предстоящей недели будет морозным

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник осадков не предвидится, ожидается небольшая облачность. Ветер южный, юго-восточный 2–8 метров в секунду.

На островах и западном побережье ветер усилится до 4-10 метров в секунду, утром в понедельник порывы до 15 метров в секунду.

В Восточной Эстонии будет 5-11 градусов, иногда до 15 градусов ниже нуля, на островах и местами на побережье температура воздуха ожидается от 0 до -4 градусов.

В понедельник в Восточной Эстонии будет без осадков, зато на западе страны усилится облачность, во многих местах пройдет мокрый снег. Температура воздуха - от -3 до +1 градуса.

В ночь на вторник будет пасмурно, временами снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 3-9 метров в секунду, с порывами до 14 в начале ночи на побережье островов.

На Северо-Востоке Эстонии ожидается 2-7 градусов мороза, кое-где до 10 градусов мороза. На западном побережье будет теплей, местами около 0 градусов.

Во вторник погода будет пасмурной с прояснениями. Местами мокрый снег, на островах еще и дождь. Опасность гололедицы. Ветер южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса.

В ночь на среду будет преимущественно пасмурно. Временами будет идти снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха от -3 до +1 градуса.

В среду днем облачно. Дожди и мокрый снег постепенно сместятся с островов на материк.

Ветер южный и юго-восточный 4-10 метров в секунду, на побережье порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до +2 градусов.