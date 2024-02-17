ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ыйлме Выро установила новый рекорд Эстонии

В соревнованиях, проходивших в легкоатлетическом манеже в Ласнамяэ, Выро в предварительных забегах показала время 7,32 секунды – уже это сулило новый рекорд в финале.

Так и произошло: продемонстрированное Выро время в финальном забеге на 60 метров составило 7,28 секунды.

Анн Мария Кивикас завоевала серебро с результатом 7,52 секунды.

Бронза у Кятрийн Кивиметс - ее результат 7,72 секунды.

Теперь 28-летняя Ыйлме Выро, вероятно, отправится на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который пройдет в этом году в Глазго.