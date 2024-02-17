УДАР ПО КОШЕЛЬКУ ⟩ За посещение сказочного острова туристам придется заплатить

Туристический сбор в размере 150 000 индонезийских рупий был введен местными властями с целью сохранить культурную целостность и самобытность острова, сообщает Independent.

Иностранные туристы, прибывающие на Бали, должны будут оплатить единовременный сбор в электронном виде до или во время посещения острова.

На местных туристов новый налог распространяться не будет.

По словам губернатора острова И Ваяна Костера, собранные средства будут направлены на защиту окружающей среды, культуры и создание «инфраструктуры более высокого качества».

По данным статистического бюро Бали, в 2023 году остров посетило более четырех миллионов иностранных туристов, причем чаще всего приезжали туристы из Австралии.

Бали – не единственное туристическое направление, где вам придется раскошелиться за въезд.

К примеру, с весны нынешнего года власти Венеции будут взимать с путешественников по 5 евро за вход в исторический центр города (это касается тех туристов, кто посещает Венецию одним днем).

Сначала планируется запустить 30-дневную пилотную версию проекта. Исключение сделают для студентов и туристов, планирующих остаться в Венеции с ночевкой.