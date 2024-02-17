Что о смерти Навального пишет пресса в России и за рубежом

Зарубежные СМИ

Ведущие мировые издания вышли сегодня с фотографиями Навального на первой полосе. На передовице New York Times — фотографии не самого политика, а людей, возлагающих цветы в память о Навальном в разных городах России. Многих желающих почтить память Навального вчера задержала полиция: об этом напоминает французская «Либерасьон».

«Смерть Навального усиливает напряжение между США и Россией», — написала NYT, напомнив, что вчера президент США Джо Байден обвинил Путина и его окружение в смерти Навального.

«Но, хотя он однажды пригрозил Путину «разрушительными» последствиями, если Навальный умрет в тюрьме, [теперь] президент признал, что после санкций и других мер, принятых за последние два года в ответ на вторжение России в Украину, он мало что еще может сделать», — продолжила газета. Накануне Бен Нобл, доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального, заявил Би-би-си, что сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине.

На Мюнхенской конференции по безопасности и до смерти Навального было мрачное настроение, отмечает журналист NYT: европейцы опасаются, что на выборах осенью этого года в США победит Трамп, после чего Америка перестанет помогать Украине и оставит Европу один на один с Путиным.