«Несгибаемый» политик умер в тюрьме, а виноват в этом президент России Владимир Путин, пишут ведущие западные издания. Российские СМИ ограничились краткими сообщениями о смерти оппозиционера. Провластные российские блогеры настаивают, что Путину «не выгодна» смерть его главного оппонента.
Что о смерти Навального пишет пресса в России и за рубежом
Зарубежные СМИ
Ведущие мировые издания вышли сегодня с фотографиями Навального на первой полосе. На передовице New York Times — фотографии не самого политика, а людей, возлагающих цветы в память о Навальном в разных городах России. Многих желающих почтить память Навального вчера задержала полиция: об этом напоминает французская «Либерасьон».
«Смерть Навального усиливает напряжение между США и Россией», — написала NYT, напомнив, что вчера президент США Джо Байден обвинил Путина и его окружение в смерти Навального.
«Но, хотя он однажды пригрозил Путину «разрушительными» последствиями, если Навальный умрет в тюрьме, [теперь] президент признал, что после санкций и других мер, принятых за последние два года в ответ на вторжение России в Украину, он мало что еще может сделать», — продолжила газета. Накануне Бен Нобл, доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального, заявил Би-би-си, что сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине.
На Мюнхенской конференции по безопасности и до смерти Навального было мрачное настроение, отмечает журналист NYT: европейцы опасаются, что на выборах осенью этого года в США победит Трамп, после чего Америка перестанет помогать Украине и оставит Европу один на один с Путиным.
На передовице британской Daily Telegraph — тоже текст о реакции западных лидеров на смерть Навального. Кроме Байдена, Путина обвинили в смерти оппозиционера Урсула Фон дер Ляйен, президенты Франции, Латвии и Украины — Эмманюэль Макрон, Эдгарс Ринкевичс и Владимир Зеленский.
Многие западные СМИ свои сегодняшние публикации посвятили текстам о самом оппозиционере и его важности для политической жизни России. В немецкой Tagesspiegel текст о Навальном вышел с заголовком «Несгибаемый»: газета называет его самой важной фигурой российской оппозиции в новейшей истории.
«Потеря сильного и бесстрашного голоса Навального, который продолжал звучать в социальных сетях даже из жестоких тюремных колоний, где его часто держали в одиночных камерах, — это сокрушительный удар по российской оппозиции и либеральным антивоенным активистам, все еще сопротивляющимся Путину, в основном за пределами страны», — написало влиятельное американское издание Washington Post.
В их некрологе говорится, что Навальный «обладал необыкновенной политической интуицией и неустанно боролся с народным равнодушием и пессимизмом, был единственным оппозиционером за последние годы, который стал известен по всей России — несмотря на то, что государственное телевидение, контролируемое Кремлем, практически игнорировало его».
Авторы напоминают, что Навальный регулярно писал из тюрьмы, успел даже оставить своим последователям наказ — предложить, что делать на мартовских выборах президента: собраться на участках ровно в полдень. «Его дух протеста был непоколебим», — пишет WP.
Датская Politiker поставила на передовицу колонку международного обозревателя Майкла Ярлнера о Навальном.
Автор текста вспомнил, как Навальный в своем фирменном стиле шутил о вероятности своей смерти в тюрьме: «50 на 50. Либо умру, либо не умру». «Это отражало неудержимый оптимизм, который он пытался излучать. Как будто это было своего рода окончательное унижение президента Владимира Путина и его российского режима, который ранее пытался лишить его жизни. Теперь это удалось. Со второй попытки», — написал колумнист.
Российские СМИ
Большинство российских газет в субботу не выходят. На передовице газеты «Коммерсант» — статья о Мюнхенской конференции по безопасности, где смерть Алексея Навального упоминается вскользь, одним абзацем. Зато есть репортаж главного летописца президента — Андрея Колесникова — о визите Владимира Путина на завод в Челябинске. В репортаже, справедливости ради, смерть оппозиционера упоминается — почти в самом конце, на 3 газетной полосе.
В вечерних новостях вчера главные российские телеканалы представили лишь краткие, практически идентичные сообщения, основанные на официальном заявлении ФСИН. Они появлялись ближе к концу выпуска и длились считанные секунды.
Короткие сообщения о смерти Навального не сопровождались ни его фотографиями, ни объяснениями, кто он такой: ведущие лишь кратко сообщали, что он находился в тюрьме за «мошенничество». Телеканал НТВ даже не использовал его имя, называя Навального исключительно по фамилии.
Государственный «Первый канал» пожаловался на слова западных лидеров: они «заявили, что Россия несет ответственность, еще до начала расследования». Ведущие политических ток-шоу также ограничились чтением пресс-релиза ФСИН.
На следующее утро основные российские телеканалы вообще не включили смерть Навального в выпуски новостей.
Тем временем прокремлевские боты в X (бывший Twitter) и «Вконтакте» продвигают утверждения о том, что российским властям не выгодна смерть Навального, «особенно накануне президентских выборов»: такие посты заметило издание «Агентство» (внесено в России в реестр «иноагентов»). Похожий нарратив провластные комментаторы использовали после отравления Навального в 2020 году и после убийства Бориса Немцова: якобы смерть политического оппонента перед выборами невыгодна Путину, поскольку выставляет его в плохом свете, и это должно снять с него любые подозрения.
Эту же мысль транслирует и глава провластного телеканала RT Маргарита Симоньян. Она посмеялась над западными лидерами и изданиями, которые обвинили в смерти оппозиционера российские власти. «Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более — перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам», — написала она в X.
На требование генсека НАТО Йенса Столтенберга к России «ответить на серьезные вопросы по поводу смерти Навального» она написала: «Россия никому ничего не должна — с этого начнем. Вы там лучше пошукайте, что мы такого в космосе понаделали. Этим закончим».
Тина Канделаки тоже настаивает, что смерть Навального только навредит России на международной арене: политик умер «ровно в тот момент, когда российская оппозиция представляет собой пустое место, когда общественная позиция разворачивается в сторону России. Противная сторона вдруг получает подарок, который без сомнения вызовет в западном мире антироссийскую волну».