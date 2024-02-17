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Rheinmetall планирует производить боеприпасы в Украине

Deutsche Welle
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На днях канцлер Олаф Шольц заложил фундамент нового завода Rheinmetall по производству снарядов для Украины.
На днях канцлер Олаф Шольц заложил фундамент нового завода Rheinmetall по производству снарядов для Украины. Фото: Fabian Bimmer

Концерн Rheinmetall заключил меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия с украинским партнером. В рамках сотрудничества планируется наладить производство боеприпасов прямо в Украине.

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод в Украине.

Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия между Rheinmetall и украинским партнером был подписан в субботу, 17 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и украинского посла в Берлине Алексея Макеева.

СП под названием «Украинский центр передового опыта по производству боеприпасов» (Ukrainian Competence Center for Ammunition) будет выпускать шестизначное число артиллерийских выстрелов калибра 155 мм в год, указывается в пресс-релизе Rheinmetall.

Для этого партнерами должно быть построено в Украине новое производственное предприятие, которое будет эксплуатироваться совместно.

Rheinmetall будет владеть 51 процентом акций совместного предприятия, а украинский партнер, имя которого пока не называется, - 49 процентами.

«Спрос на артиллерийские боеприпасы во многих странах огромен - в первую очередь, конечно, в Украине, - приводятся в пресс-релизе слова главы Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger). - Совместное предприятие внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины, а следовательно, и безопасности в Европе».

В октябре 2023 года Rheinmetall уже основал свое первое совместное предприятие с украинским государственным концерном «Укроборонпром», которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом транспортных средств, а позднее - производством бронетехники.

17 февраля «Укроборонпром» сообщил, что заключил меморандум о сотрудничестве также и с немецким производителем вооружений Dynamit Nobel Defence, дочерним предприятием израильской компании Rafael.

12 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заложил в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония) фундамент нового завода Rheinmetall по производству снарядов для Украины с производственной мощностью до 200 000 артиллерийских боеприпасов в год.

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