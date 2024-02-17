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В Йыгевамаа автобус съехал с дороги, пять человек получили травмы

Ингрид Ландейро
, журналист
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В субботу вечером в Центр тревоги поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Каликюла, Пыльтсамаа.

По предварительным данным, автобус вылетел с дороги в поле. Информация о ДТП поступила в Центр тревоги в районе 19:00.

Всего в автобусе находился 41 пассажир, из них пятеро, согласно предварительным данным, получили травмы.

Водитель автобуса был трезв и имел водительские права соответствующей категории.

Чтобы забрать пассажиров, был заказан дополнительный автобус, проинформировали представители Департамента полиции и погранохраны.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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