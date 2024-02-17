В субботу вечером в Центр тревоги поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Каликюла, Пыльтсамаа.
В Йыгевамаа автобус съехал с дороги, пять человек получили травмы
По предварительным данным, автобус вылетел с дороги в поле. Информация о ДТП поступила в Центр тревоги в районе 19:00.
Всего в автобусе находился 41 пассажир, из них пятеро, согласно предварительным данным, получили травмы.
Водитель автобуса был трезв и имел водительские права соответствующей категории.
Чтобы забрать пассажиров, был заказан дополнительный автобус, проинформировали представители Департамента полиции и погранохраны.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.