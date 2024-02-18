«Новая газета Европа» связалась с заключенным, который отбывает наказание в той же колонии, в которой 16 февраля умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Он рассказал, что «непонятный кипеж начался в крытке еще вечером 15 февраля».
«Непонятный кипеж начался еще вечером 15 февраля»: заключенный рассказал, что происходило в тюрьме накануне смерти Навального
«Началось всё с того, что вечерняя поверка, она у нас проходит с 20:00 до 20:30, была сильно ускорена, - рассказал «Новой-Европа» заключенный ИК-3 (СМИ прозвали колонию «Полярным волком»). - Такое часто бывает в канун праздников, когда вертухаи за стол торопятся, но вчера (15 февраля - прим.ред.) никакого праздника не было. Затем нас заперли по баракам, предупредили, чтобы не было никаких движений между бараками, и усилили охрану. Так что на улицу и нос было не высунуть. Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не разглядишь».
«Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины»
По словам заключенного, утро 16 февраля началось с тотального «шмона» бараков. Сотрудники колонии изъяли несколько сотовых телефонов, карты и даже кипятильники, на пользование которыми ранее смотрели сквозь пальцы. Из фраз охраны заключенные сделали вывод, что в колонии ожидается проверка.
«Обычно о таких проверках и администрация зоны, и заключенные узнают не за день-два до приезда, а примерно за месяц, - утверждает заключенный, - И готовятся к ним заранее. Потому что ни сидельцам, ни вертухаям (охранникам - прим.ред.) лишние косяки, которые могут найти проверяющие, не нужны. А тут бах, с бухты-барахты - и комиссия приезжает! Явно должно было что-то случиться!»
«Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили»
По словам заключенного, о смерти Алексея Навального в колонии стало известно около 10 часов утра (семь утра по эстонскому времени). Он уточнил, что ШИЗО, в котором был Навальный, расположено в стороне от бараков, но если бы туда подъезжала скорая помощь, это было бы видно.
«Никаких скорых утром 16-го в колонии не было, появилась только после того, как стало известно, что Навальный уже мертв. Так что я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили, - сказал заключенный. - Скорее всего, еще вчера вечером. А иначе зачем надо было запирать нас наглухо в бараках, а утром устраивать шмон?»