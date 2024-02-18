«Непонятный кипеж начался еще вечером 15 февраля»: заключенный рассказал, что происходило в тюрьме накануне смерти Навального

«Началось всё с того, что вечерняя поверка, она у нас проходит с 20:00 до 20:30, была сильно ускорена, - рассказал «Новой-Европа» заключенный ИК-3 (СМИ прозвали колонию «Полярным волком»). - Такое часто бывает в канун праздников, когда вертухаи за стол торопятся, но вчера (15 февраля - прим.ред.) никакого праздника не было. Затем нас заперли по баракам, предупредили, чтобы не было никаких движений между бараками, и усилили охрану. Так что на улицу и нос было не высунуть. Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не разглядишь».