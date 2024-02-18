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Госканцелярия закажет за полмиллиона евро «радикальную инновацию»

Лийна Лакс
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Госсекретарь Таймар Петеркоп (на переднем плане спиной).
Госсекретарь Таймар Петеркоп (на переднем плане спиной). Фото: Mihkel Maripuu

Государственная канцелярия в рамках гостендера на полмиллиона евро закажет радикальную инновацию.

Портал госзакупок гласит, что правительственный сектор нашел полмиллиона евро. А точнее Госканцелярия в рамках так называемых социальных услуг хочет выделить 497 000 евро для заказа «Разработки и реализации программы развития радикальной инновации для топ-менеджеров государственной службы». Описание тендера не раскрывает, какая проблема у топ-менеджеров госслужбы в Эстонии, что они не могут создавать инновации без упомянутой программы развития.

В кратком описании закупки указано, что необходимо сделать в ее рамках: предметом рамочного соглашения является разработка программы развития инновационного потенциала топ-менеджеров государственной службы и реализация этой программы максимум четыре раза в период 2024-2026 гг.

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