Госканцелярия закажет за полмиллиона евро «радикальную инновацию»

Портал госзакупок гласит, что правительственный сектор нашел полмиллиона евро. А точнее Госканцелярия в рамках так называемых социальных услуг хочет выделить 497 000 евро для заказа «Разработки и реализации программы развития радикальной инновации для топ-менеджеров государственной службы». Описание тендера не раскрывает, какая проблема у топ-менеджеров госслужбы в Эстонии, что они не могут создавать инновации без упомянутой программы развития.