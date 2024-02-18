Девушка пыталась украсть одежду на сумму более тысячи евро

В Раквереском здании Вируского уездного суда в середине декабря прошлого года 21-летняя Регина была признана виновной в систематических кражах. Первоначально суд приговорил ее к одному году и почти четырем месяцам тюремного заключения, но заменил наказание на почти 500 часов общественных работ, которые необходимо выполнить в течение полутора лет.
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Согласно обвинению, кражи стали для Регины привычкой, поскольку в 2023 году ее дважды поймали за воровством, вскоре последовали еще несколько краж. А именно, прошлым летом Регина украла из квартиры два телефона и серебряное обручальное кольцо. Этим она нанесла ущерб почти в 630 евро.