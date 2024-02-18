Девушка пыталась украсть одежду на сумму более тысячи евро

За систематические кражи предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Фото иллюстративное.

В Раквереском здании Вируского уездного суда в середине декабря прошлого года 21-летняя Регина была признана виновной в систематических кражах. Первоначально суд приговорил ее к одному году и почти четырем месяцам тюремного заключения, но заменил наказание на почти 500 часов общественных работ, которые необходимо выполнить в течение полутора лет.