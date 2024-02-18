Google вводит изменения, которые коснутся почти всех рекламодателей

Возникает вопрос, в чем же подводный камень с CM? Раз технология настолько мощная, то нужно просто установить ее и продолжать размещать рекламу! Однако на самом деле CM можно установить только в том случае, если домашняя страница соблюдает Consent Policy. Именно это и есть фундаментальные изменения в цифровом маркетинге. Если компании хотят продолжать эффективно рекламироваться в интернете, то им нужно будет настроить Consent Policy на своем сайте. И это самый существенный подводный камень.

Если веб-сайт соблюдает Consent Policy, то Google может и не видеть часть посещений веб-сайта. Это связано с тем, что посетитель может выбрать вариант не делиться своими данными, и тогда Google Analytics 4 не увидит этого пользователя.

Например, если 100 человек посетили веб-сайт и 60 из них решили не делиться своими данными, то компания увидит данные только о 40 посещениях в своем кабинете в Google Analytics 4 (GA4). Данные об остальных 60 посещениях не попадут в GA4. Следует уточнить, что доля таких невидимых пользователей неизвестна, но тенденция к росту, безусловно, имеется.

Фактически после внедрения Consent Policy на веб-сайте предприниматель с большой долей вероятности увидит падение посещений в GA4, поскольку часть данных больше не будет в нее поступать.

Такая потеря данных не может удовлетворить рекламодателей, и Google предложил собственное решение - Consent Mode. Задача CM - обеспечить моделирование этих отсутствующих, или невидимых, данных о посещениях в GA4. Google никогда не будет использовать данные этих невидимых людей для моделирования. Компания задействует мощные технологии машинного обучения для моделирования недостающих данных, используя разные сигналы.

Что следует сделать рекламодателям, чтобы продолжать использовать кампании ремаркетинга после 6 марта?

Необходимо настроить Consent Management Platform (CMP). Это позволит сайту соответствовать Consent Policy. Рекламодатель может «написать» свой, индивидуальный CMP или приобрести готовое решение. Настройка займет до нескольких дней. Подписка на CMP обычно оплачивается ежемесячно.

Установить Consent Mode. Обычно для установки надо выполнить некоторые дополнительные действия внутри CMP. CM - это бесплатное решение.