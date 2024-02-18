Уже совсем скоро - в начале марта - Google активирует анонсированные ранее изменения, которые коснутся практически всех компаний, использующих рекламу в интернете.
Google вводит изменения, которые коснутся почти всех рекламодателей
Как рассказал Сергей Волвенкин, ведущий стратег iMarketings.lv, если до 6 марта рекламодатели на своих домашних страницах не установят Consent Mode, у них больше не будет возможности использовать ремаркетинг в Google.
Ремаркетинг используют практически все, кто рекламируется в интернете
Ремаркетинг в данном случае - это тип кампании, благодаря которой рекламодатель может повторно обратиться к посетителям сайта. «Например, если посетитель интересовался велосипедом на моем веб-сайте, но не купил его, я могу именно ему показывать рекламу об этом велосипеде, сделав какое-то особое предложение», - поясняет Сергей Волвенкин. Излишне говорить, что этот тип кампаний является одним из самых популярных и используется практически каждым предприятием, размещающим рекламу в интернете.
В ближайшие месяцы ситуация еще больше усложнится - те предприниматели, у которых до конца года не будет настроен Consent Mode, не смогут увидеть отчет об эффективности рекламных кампаний Google, то есть не увидят конверсий. Конверсия в этом случае является значимым действием на сайте (например, покупка или заявка). Настройка конверсий позволяет понять, насколько эффективно работает реклама и сколько реальных покупок/заявок она принесла. Невозможность отследить конверсии фактически станет возвратом к 2010 году, когда интернет-реклама только набирала обороты, а у рекламодателей не было технических средств для точного измерения эффективности цифровых рекламных кампаний.
Что такое Consent Mode?
Consent Mode (далее - CM) - продукт Google, необходимый, чтобы передать информацию Google о выборе посетителя сайта, какими личными данными он готов делиться и согласен ли вообще ими делиться. Преимущество CM заключается в том, что этот режим дает возможность моделировать недостающие данные о посещении в том случае, если пользователь не дал согласие делиться личными данными.
Возникает вопрос, в чем же подводный камень с CM? Раз технология настолько мощная, то нужно просто установить ее и продолжать размещать рекламу! Однако на самом деле CM можно установить только в том случае, если домашняя страница соблюдает Consent Policy. Именно это и есть фундаментальные изменения в цифровом маркетинге. Если компании хотят продолжать эффективно рекламироваться в интернете, то им нужно будет настроить Consent Policy на своем сайте. И это самый существенный подводный камень.
Если веб-сайт соблюдает Consent Policy, то Google может и не видеть часть посещений веб-сайта. Это связано с тем, что посетитель может выбрать вариант не делиться своими данными, и тогда Google Analytics 4 не увидит этого пользователя.
Например, если 100 человек посетили веб-сайт и 60 из них решили не делиться своими данными, то компания увидит данные только о 40 посещениях в своем кабинете в Google Analytics 4 (GA4). Данные об остальных 60 посещениях не попадут в GA4. Следует уточнить, что доля таких невидимых пользователей неизвестна, но тенденция к росту, безусловно, имеется.
Фактически после внедрения Consent Policy на веб-сайте предприниматель с большой долей вероятности увидит падение посещений в GA4, поскольку часть данных больше не будет в нее поступать.
Такая потеря данных не может удовлетворить рекламодателей, и Google предложил собственное решение - Consent Mode. Задача CM - обеспечить моделирование этих отсутствующих, или невидимых, данных о посещениях в GA4. Google никогда не будет использовать данные этих невидимых людей для моделирования. Компания задействует мощные технологии машинного обучения для моделирования недостающих данных, используя разные сигналы.
Что следует сделать рекламодателям, чтобы продолжать использовать кампании ремаркетинга после 6 марта?
- Необходимо настроить Consent Management Platform (CMP). Это позволит сайту соответствовать Consent Policy. Рекламодатель может «написать» свой, индивидуальный CMP или приобрести готовое решение. Настройка займет до нескольких дней. Подписка на CMP обычно оплачивается ежемесячно.
- Установить Consent Mode. Обычно для установки надо выполнить некоторые дополнительные действия внутри CMP. CM - это бесплатное решение.