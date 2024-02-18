В ЕС растет число банкротств: какая сфера деятельности пострадала больше всего?

Число регистраций предприятий увеличивается четвертый квартал подряд, хотя в последнем квартале 2023 года рост составил всего 0,1 процента. По данным Евростата, в целом количество регистраций предприятий за последние три квартала 2023 года было выше, чем за период 2015-2022 годов.

Хотя общее количество регистраций остается стабильным, различия между секторами экономики все еще существуют. По сравнению с предыдущим кварталом регистрации в четвертом квартале 2023 года больше всего выросли в транспортно-складской сфере на 5,6 процента, в строительной сфере на 3,6 процента, а также у компаний, предоставляющих услуги проживания и питания, на 3,5 процента. Наибольшее снижение составило 2,1 процента в секторе информации и коммуникаций, 1,5 процента в финансовой, страховой деятельности и деятельности в сфере недвижимости и 0,9 процента в торговле.

Если рассматривать банкротства по видам деятельности, то по сравнению с предыдущим кварталом количество банкротств в четвертом квартале больше всего выросло в транспортном и складском секторе - на 9,3 процента. Далее следует сектор торговли с 7,7 процента и услуги по размещению и питанию с 1,1 процента. Наибольшее снижение произошло в секторе информации и связи - на 15 процентов, в промышленности - на 7,4 процента и в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы - на 5,4 процента.