Местные самоуправления пройдут обучение по готовности к кризисам и войне

В первом семинаре приняли участие представители местных самоуправлений Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. По словам заведующего отделом готовности к обороне Министерства обороны Герта Каю, местные самоуправления играют определенную роль в гособороне - в том числе их обязанность защищать население и организовать повседневную жизнь.

«Кроме того, они являются нашими партнерами, потому что досконально знают местные условия и людей, - сказал Каю. - Цель семинара - дать информацию на тему военной обороны и рассказать, как местным самоуправлениям лучше готовиться к кризисам и планировать деятельность, чтобы они смогли способствовать государственной обороне посредством сознательных действий, если возникнет такая потребность».

По словам главы Северо-Восточного округа и Вируской дружины Кайтселийта подполковника Яануса Айнсалу, подобные семинары важны и для военнослужащих.

«Для нас важно, чтобы и местные самоуправления знали свою роль в государственной обороне, потому что так работает широкомасштабная гособорона. Наряду с военной обороной важно, чтобы действовали и опорные услуги, которые нужны людям и одновременно обеспечивают функционирование государства и в сложное время», - сказал Айнсалу.

«Роль местных самоуправлений - наряду с государственными силовыми структурами и в сотрудничестве с ними - крайне важна для урегулирования кризисов, потому что мы являемся ближайшим контактом для населения, - сказал председатель правления Союза местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа и волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум. - Местные самоуправления поняли, что лучше всего готовиться к кризисам сейчас, в мирное время. На этом семинаре мы рассматриваем имеющийся опыт, анализируем его и вместе с местными самоуправлениями двух уездов обсуждаем, как еще лучше применить в будущем то, чему мы уже научились».

Семинары для местных самоуправлений продолжатся в остальных трех регионах. Семинар Западного региона пройдет 13 марта в Пярну, Северного - 15 марта в Тапа, а Южного - 27 марта в Кирна.