Орудуют воры: преступники унесли сейф с наличными

Руководитель группы юго-восточного отделения Лыунаской префектуры Сигне Саарепуу подтвердила, что в тот день правоохранительные органы действительно получили информацию о преступлении, совершенном на рынке в Валга.

«В полицию поступило сообщение, что 12 февраля неизвестные проникли в здание рынка на улице Вабадузе в Валга», - сказала Саарепуу. - По предварительной информации, с места происшествия был унесен сейф, в котором было около тысячи евро наличными. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, сейчас мы устанавливаем обстоятельства преступления и собираем доказательства».

В последние годы на Валгаском рынке неоднократно происходили кражи со взломом. Например, в 2021 году было взломано одновременно несколько киосков.