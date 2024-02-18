Навального нашли в морге больницы Салехарда: на его теле обнаружены синяки

По словам источника «Новой-Европа», тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу.

«Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую», - рассказал изданию сотрудник Салехардской станции скорой помощи.

Источник также рассказал, что на теле Навального были обнаружены синяки.

«Как сотрудник скорой с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог, - говорит медик. - Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит».

В Салехард прибыли два спецрейса

«Новая газета Европа» уточняет, что в Салехард из Москвы обычно прибывают всего два рейса, однако местный таксист сообщил, что вечером 17 февраля в аэропорту Салехарда приземлились два борта вне расписания. Журналисты предполагают, что вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые и должны провести вскрытие.

«Небольшие самолеты. Первый джет сел около шести вечера, его встречали машины Следственного комитета. А второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек восемь, прошли в здание аэропорта», - заявил местный таксист.

Напомним, что вчера команда Навального сообщила, что власти РФ не выдали тело оппозиционера его матери. При этом оставалось неясным, где находится тело Навального. Как писала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в колонии утверждали, что тело находится в морге Салехарда, однако в самом морге матери политика заявили, что тела у них нет. Позднее Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка.