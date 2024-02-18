Двойные стандарты: Европейский суд запретил России то, чего требует сама Еврокомиссия

Европейский суд по правам человека принял любопытное решение по делу, которое длилось уже шесть лет. В частности, российская спецслужба ФСБ потребовала от приложения Telegram прекратить шифрование сообщений, чтобы спецслужба могла в любой момент получить доступ к переписке людей.