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Двойные стандарты: Европейский суд запретил России то, чего требует сама Еврокомиссия

Лийна Лакс
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Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза Фото: Shutterstock

Европейский суд по правам человека постановил, что страны не имеют права требовать предоставления личных переписок сервисами онлайн-коммуникации - следует сохранять конфиденциальность пользователей.

Европейский суд по правам человека принял любопытное решение по делу, которое длилось уже шесть лет. В частности, российская спецслужба ФСБ потребовала от приложения Telegram прекратить шифрование сообщений, чтобы спецслужба могла в любой момент получить доступ к переписке людей.

Теперь суд постановил, что Россия не имеет права этого требовать, поскольку это нарушает права человека, пишет немецкий IT-портал heise.de.

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