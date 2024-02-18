На чемпионате Эстонии установили новый национальный рекорд в забеге на 60 метров

Выро продемонстрировала хороший результат еще во время предварительного забега, 7,32. В финале она выиграла титул чемпионки Эстонии и поставила новый рекорд Эстонии 7,28. Предыдущий рекорд (7,29) делили между собой Ыйлме Выро и Ксения Балта.