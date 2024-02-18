Ыйльме Выро поставила новый рекорд Эстонии в забеге на 60 метров на начавшемся в субботу в Ласнамяэском зале для легкой атлетики в Таллинне чемпионате Эстонии.
На чемпионате Эстонии установили новый национальный рекорд в забеге на 60 метров
Выро продемонстрировала хороший результат еще во время предварительного забега, 7,32. В финале она выиграла титул чемпионки Эстонии и поставила новый рекорд Эстонии 7,28. Предыдущий рекорд (7,29) делили между собой Ыйлме Выро и Ксения Балта.
Серебро за забег на 60 метров выиграла Анн Марий Кивикас (7,52), а бронзу Кятрийн Кивиметс (7,72).