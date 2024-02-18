«Манифест гражданского государства» Сийма Калласа от 1995 года можно считать идеологическим свидетельством о рождении Партии реформ. Сегодняшняя Партия реформ, возглавляемая его дочерью Каей, настолько далеко уплыла от основных ценностей того времени, что неволей возникает вопрос, является ли она вообще Партией реформ, пишет член парламентской фракции «Отечество» Прийт Сибуль.
МНЕНИЕ ⟩ Прежний имидж Партии реформ мертв и спасти его невозможно
В своем манифесте Сийм Каллас писал, что «в обществе, где государство стремится во всем доминировать над личностью, не может быть активной частной собственности и свободной конкуренции». Он подчеркнул, что рыночная экономика начинается с частной собственности. Он предупреждал, что государство не должно властвовать над гражданином, что гражданин должен быть хозяином своего государства и своего кошелька.
Манифест вызвал большую поддержку и стал важным индикатором того, как мы строили нашу страну на протяжении десятилетий. Эстония стала страной собственников, где рыночная экономика начинается с частного собственника. Частная собственность означает ответственность, и, как описано в манифесте, люди вольны выбирать ответственность.
Люди были хозяевами своих дел и своей страны. Государство создало условия и предпосылки для того, чтобы люди могли свободно и ответственно относиться к своей частной собственности. Жители Эстонии брали кредиты на покупку жилья. Многие брали лизинг, чтобы обеспечить себя безопасным транспортным средством. Эстонцы стремятся к частной собственности и связанной с ней свободе и ответственности.
Курс налево
Теперь же Сийм Каллас цитирует левых публицистов и говорит о том, что налогообложение имущества является справедливым и его следует перераспределить. Больше никаких разговоров о том, что гражданин - хозяин своей страны и своего кошелька. Ни слова о том, что государство не должно иметь власти над гражданином. Ни слова о свободе, ответственности и частной собственности как основе рыночной экономики.
Нет ничего странного в том, что он одобряет налоги на прибыль. К удивлению многих избирателей Партии реформ, он говорит об этом вскользь уже как минимум восемь лет. До сих пор сама Партия реформ не меняла так радикально свои основополагающие принципы; скорее, она постепенно и незаметно сдвигалась влево. По крайней мере, открытого заявления о левом повороте не было.
В преддверии выборов прошлой весной избиратели, очевидно, даже не подозревали, насколько левой стала Партия реформ. Маски были сняты, когда на стороне реформистов оказался такой перевес голосов. Тогда уже не было необходимости притворяться.
Крах имиджа Партии реформ
Лицо, открытое под маской, стало шокирующим сюрпризом для многих избирателей. Хаотичный каскад повышений налогов, инициированный нынешним правительством, полностью разрушил ранее тщательно выстроенный имидж Партии реформ как партии финансовых экспертов. Это начало проявляться в падении рейтинга Партии реформ.
На самом деле с годами содержание их имиджа все сильнее размывалось, но после выборов всем и вовсе стало ясно, что содержания больше нет. Бывший старейшина волости Раэ Март Вырклаэв был избран самым важным финансовым экспертом «Партии финансовых экспертов» - это тоже о чем-то говорит.
Неудивительно, что в своем письме коллегам по партии генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов написал о будущем партии и поддержании ее имиджа в мрачных тонах. По словам Суслова, основными характеристиками бренда Партии реформ пока являются «компетентное, профессиональное, твердое государственное управление», «взрослые люди в зале» и «хорошие знатоки/лидеры экономики». Суслов выразил надежду, что, проявив смирение, их удастся сохранить в долгосрочной перспективе.
Как сторонний наблюдатель говорю, что надежды Суслова тщетны. За последний год прежний имидж Партии реформ окончательно разрушился, и спасти его уже невозможно. Партии полностью поменялись, и за страну собственников уже стоит «Отечество», а не Партия реформ.
Сейчас от Партии реформ и Сийма Калласа скорее ожидаешь текстов о том, как во имя справедливости и зеленого поворота следует обложить налогом третью пару брюк - зачем же столько брюк жителям Эстонии? Точно такие же мысли высказываются по поводу автомобилей, которые являются для людей незаменимым товаром.
В прошлом году Сийм Каллас написал в Eesti Päevaleht статью о том, что «Отечество» больше не является «Отечеством», а Юрген Лиги заявил на трибуне Рийгикогу, что «Отечество» изменилось и ничего не смыслит в экономике. Они оба могли бы немного задуматься над тем, кого они цитируют в данный момент и на каких принципах базируется нынешняя экономическая политика Партии реформ. Я не удивлен, что они не признают «Отечество», когда их собственное понимание того, как работает экономика, перевернуто с ног на голову.
На протяжении многих лет Партия реформ последовательно разбавляла идеи своего «Манифеста гражданского государства». Сейчас уже ясно, что от его идей в Партии реформ ничего не осталось: манифест мертв. Но если нет свидетельства о рождении партии, что же от нее остается?