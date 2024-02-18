МНЕНИЕ ⟩ Прежний имидж Партии реформ мертв и спасти его невозможно

В своем манифесте Сийм Каллас писал, что «в обществе, где государство стремится во всем доминировать над личностью, не может быть активной частной собственности и свободной конкуренции». Он подчеркнул, что рыночная экономика начинается с частной собственности. Он предупреждал, что государство не должно властвовать над гражданином, что гражданин должен быть хозяином своего государства и своего кошелька.

Манифест вызвал большую поддержку и стал важным индикатором того, как мы строили нашу страну на протяжении десятилетий. Эстония стала страной собственников, где рыночная экономика начинается с частного собственника. Частная собственность означает ответственность, и, как описано в манифесте, люди вольны выбирать ответственность.

Люди были хозяевами своих дел и своей страны. Государство создало условия и предпосылки для того, чтобы люди могли свободно и ответственно относиться к своей частной собственности. Жители Эстонии брали кредиты на покупку жилья. Многие брали лизинг, чтобы обеспечить себя безопасным транспортным средством. Эстонцы стремятся к частной собственности и связанной с ней свободе и ответственности.

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