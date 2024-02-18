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НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ ⟩ Министерство климата заказывает инструктирующие материалы для чиновников на 65 000 евро

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Министерство климата срочно нуждается в инструктирующих материалах для выдачи разрешений на деятельность. Поскольку в министерстве и его подведомственных организациях не нашлось подходящего исполнителя, услуга заказывается извне.

Из реестра государственных закупок следует, что Государственный центр вспомогательных услуг ищет от имени Министерства климата исполнителя для быстрой подготовки инструктирующих материалов для разрешений на деятельность. Целью закупки является создание инструктирующих материалов для чиновников по учету риска наводнений при выдаче разрешений на деятельность (строительные разрешения, экологические разрешения и т.д.) и согласовании проектных планов.

Стоимость закупки составляет 65 000 евро, и работа должна быть выполнена до конца этого года.

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