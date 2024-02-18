НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ ⟩ Министерство климата заказывает инструктирующие материалы для чиновников на 65 000 евро

Из реестра государственных закупок следует, что Государственный центр вспомогательных услуг ищет от имени Министерства климата исполнителя для быстрой подготовки инструктирующих материалов для разрешений на деятельность. Целью закупки является создание инструктирующих материалов для чиновников по учету риска наводнений при выдаче разрешений на деятельность (строительные разрешения, экологические разрешения и т.д.) и согласовании проектных планов.