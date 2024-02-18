Министерство климата срочно нуждается в инструктирующих материалах для выдачи разрешений на деятельность. Поскольку в министерстве и его подведомственных организациях не нашлось подходящего исполнителя, услуга заказывается извне.
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НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ ⟩ Министерство климата заказывает инструктирующие материалы для чиновников на 65 000 евро
Из реестра государственных закупок следует, что Государственный центр вспомогательных услуг ищет от имени Министерства климата исполнителя для быстрой подготовки инструктирующих материалов для разрешений на деятельность. Целью закупки является создание инструктирующих материалов для чиновников по учету риска наводнений при выдаче разрешений на деятельность (строительные разрешения, экологические разрешения и т.д.) и согласовании проектных планов.