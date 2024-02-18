Осенью прошлого года один из специалистов по защите детей волостной управы Тюри подал заявление об увольнении.
За дополнительную работу чиновник получил прибавку к зарплате в 1100 евро
Таким образом, должность специалиста по защите детей с 24 ноября остается вакантной. Был объявлен публичный конкурс на эту должность, но конкурс провалился. Новый конкурс пока не объявлен, место второго специалиста по защите детей пока также свободно.
В связи с незаполненной вакансией в январе значительно увеличилась нагрузка другого специалиста по защите детей волости Тюри и добавились дополнительные рабочие задания.
За выполнение обязанностей вакантной должности специалиста по защите детей этому чиновнику заплатили дополнительно 1100 евро.