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За дополнительную работу чиновник получил прибавку к зарплате в 1100 евро

rus.postimees.ee
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Евро.
Евро. Фото: Shutterstock

Осенью прошлого года один из специалистов по защите детей волостной управы Тюри подал заявление об увольнении.

Таким образом, должность специалиста по защите детей с 24 ноября остается вакантной. Был объявлен публичный конкурс на эту должность, но конкурс провалился. Новый конкурс пока не объявлен, место второго специалиста по защите детей пока также свободно.

В связи с незаполненной вакансией в январе значительно увеличилась нагрузка другого специалиста по защите детей волости Тюри и добавились дополнительные рабочие задания.

За выполнение обязанностей вакантной должности специалиста по защите детей этому чиновнику заплатили дополнительно 1100 евро.

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