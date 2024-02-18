Музей Банка Эстонии ждет масштабное обновление

Rahamu будет выполнять роль как центра посещения, так и образовательного и дискуссионного центра по темам экономики. Призовой фонд конкурса идей составляет 14 000 евро, и работы можно подавать до 2 апреля.

«Цель Rahamu - повысить осведомленность общества о функционировании экономики и финансов, чтобы люди могли делать более разумный выбор в финансовых вопросах, - сказал председатель жюри конкурса и вице-президент Банка Эстонии Уло Каасик. - Мы хотим получить от конкурса идею для Rahamu, который будет прежде всего образовательным и посещаемым центром, где посетитель найдет различные виды обучающего опыта и образовательного контента, а также получит возможность участвовать в активностях, помимо получения опыта».

Банк Эстонии ожидает на конкурс идей проекты, сочетающие интерьер исторических помещений банка с современной музейной и образовательной средой, а также возможностями для организации мероприятий. Всего планируется обновить и расширить площадь музея банка до 657 квадратных метров. Строительные работы начнутся в конце 2025 года, а Rahamu должен открыть свои двери для посетителей в первой половине 2026 года.

При участии в государственном тендере необходимо представить видение интерьера вместе с идеями экспозиционных решений и графического визуала. Ожидаются идеи, которые, опираясь на многофункциональное использование пространства, предлагают обучающий опыт о функционировании финансовой системы и роли в ней центрального банка. Оценивается предложенное решение с учетом основной целевой группы Rahamu - учащихся основных и средних школ, а также учитывается экологичность решения, доступность и предварительная оценка стоимости проектирования.

Тендер «Обновление музея Банка Эстонии (Rahamu)» опубликован в государственном реестре госзакупок. Ожидаемая стоимость тендера на проектировочные работы составляет до 130 000 евро без НСО, призовой фонд конкурса идей - 14 000 евро. Проекты оценивает жюри, в состав которого входят представители Банка Эстонии, образовательных организаций и союза интерьерных архитекторов. Жюри выберет одного победителя, а также участников, занявших второе и третье места, которые также получат приз.

Срок подачи проектных предложений - 2 апреля в 14:00.