Певкур: одной политической воли для помощи Украине мало

«Задержки в предоставлении Украине дополнительной военной помощи с каждым днем все критичнее. За время мюнхенских выходных война приблизилась к НАТО на десятки километров, когда пала Авдеевка, так что любое промедление означает дополнительные потери человеческих жизней на поле боя, - передало Министерство обороны слова Певкура. - Мы также должны решительно и быстро повысить готовность Европы к обороне. ЕС сделал несколько хороших имеющих краткосрочный эффект шагов по снижению оборонного дефицита, но мы имеем дело со стратегическими вызовами, которые требуют не только слов, но и дел».

После участия в панельной дискуссии, где обсуждали варианты избавления от пробелов в производстве оборонной промышленности, Певкур, подводя итоги обсуждения, сказал, что месседж оборонных предприятий прост и ясен - если будут договоры, можно будет их выполнить. По словам Певкура, самые критические пробелы - воздушная оборона, дальняя огневая сила и восстановление запасов боеприпасов.

«Важно также подчеркнуть, что для Европы повышение оборонных затрат - это возможность, а не дополнительное бремя. Сильная оборонная промышленность запускает экономику, создает рабочие места, технологии и товаров двойного назначения и может принести блага, о которых мы сейчас даже не думаем», - добавил Певкур.

Министр принял участие в круглых столах по сдерживанию и обороне на восточном фланге НАТО и кибероперациям, а также встрече министров обороны НАТО и членов конгресса США. Он также встретился с министром обороны Румынии Ангелом Тилвэром, заместителем национального советника по безопасности США Энн Нейбергер, парламентским заместителем министра Министерства обороны Японии Синго Мияке, министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и представителями оборонной промышленности.

Певкур также встретился с бывшим министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом, чтобы от имени президента Эстонии передать государственный знак отличия за вклад в развитие сотрудничества в сфере безопасности и укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО.