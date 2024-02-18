Латгальский районный суд на этой неделе приговорил гражданина Украины за попытку незаконного перемещения через государственную границу 19 нелегальных иммигрантов к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
В Латвии за попытку провезти нелегальных иммигрантов гражданина Украины приговорили к четырем годам тюрьмы
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства стоимость транспортного средства, на котором совершено преступное деяние, что составляет 6600 евро, и сохранить примененную к обвиняемому меру пресечения - содержание под стражей - до вступления приговора в законную силу.
Обвиняемый мужчина по предложению знакомого ему лица, уголовный процесс против которого проходит отдельно, согласился действовать в составе организованной группы и выполнять обязанности, связанные с незаконным перемещением лиц с Латвийской границы до другого места в Латвии, чтобы в дальнейшем доставлять мигрантов в Германию.
За каждое перевезенное лицо ему обещали заплатить 100 долларов США. Обвиняемый прибыл на грузовом микроавтобусе в указанное ему место в Краславском крае, в Дагдской волости, где принял в автомобиль пятерых граждан Сомали и 14 граждан Йемена без действительных виз и видов на жительство.
Позже их задержала Государственная пограничная охрана.
Приговор обвиняемому еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.