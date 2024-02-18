Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель сегодня заявил, что ситуация на Западном берегу реки Иордан, оккупированном Израилем, является большим препятствием для нахождения долгосрочного решения ради мира между Израилем и палестинцами.
Для подписчиков
Боррель: Западный берег является реальным препятствием для решения проблемы двух государств
«Западный берег является реальным препятствием для решения о двух государствах, - сказал Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. - Западный берег находится в состоянии кипения... мы можем быть на пороге большого взрыва».