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Боррель: Западный берег является реальным препятствием для решения проблемы двух государств

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Израильские бронемашины во время рейда в лагерь беженцев Тулькарем на Западном берегу реки Иордан.
Израильские бронемашины во время рейда в лагерь беженцев Тулькарем на Западном берегу реки Иордан. Фото: ALAA BADARNEH

Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель сегодня заявил, что ситуация на Западном берегу реки Иордан, оккупированном Израилем, является большим препятствием для нахождения долгосрочного решения ради мира между Израилем и палестинцами.

«Западный берег является реальным препятствием для решения о двух государствах, - сказал Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. - Западный берег находится в состоянии кипения... мы можем быть на пороге большого взрыва».

На Западном берегу, оккупированном Израилем с 1967 года, проживает около 490 000 израильтян в десятках поселений, которые считаются незаконными согласно международному праву.

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