Президент Грузии: гибель Навального накануне Мюнхенской конференции – не случайность

Тот факт, что о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в заключении стало известно незадолго до начала Мюнхенской конференции по безопасности, - не простое совпадение, а сигнал Кремля всем ее участникам. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили на полях мероприятия в воскресенье, 18 февраля.

Как заявила глава грузинского государства в беседе с информагентством dpa, для России типично желание показать, что «она делает, что хочет, и там, где хочет». «И таково, как я думаю, было послание участникам конференции в Мюнхене».

Между тем Жанна Немцова - дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, - также на полях MSC заявила, что «последствием гибели Навального в тюрьме должна быть военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины».

Вдова Литвиненко призывает привлечь РФ к ответственности за смерть Навального

Накануне, 17 февраля, такое же мнение выразила вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина, которая потребовала от международного сообщества привлечь власти РФ к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным. В интервью агентству AFP Марина Литвиненко напомнила, что президент США Джо Байден обещал «разрушительные последствия» в случае смерти Алексея Навального в тюрьме.