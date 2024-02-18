Очередной клиент, разочарованный Telia, прислал Postimees последнее предложение от сетевого оператора по мобильному интернету. Но сколько услуг можно было бы получить в других странах за деньги, запрашиваемые в Эстонии?
Для подписчиков
Недовольный клиент: Telia увечила цену вдвое! Смотрите, какие услуги предлагают за эти деньги в других странах
Письмо, отправленное клиенту, было следующим: «Изменения вступят в силу с 18.03 по 22.03.2024, после чего объемы вашего мобильного пакета значительно увеличатся.