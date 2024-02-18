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Недовольный клиент: Telia увечила цену вдвое! Смотрите, какие услуги предлагают за эти деньги в других странах

Лийна Лакс
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: isleem/Shutterstock

Очередной клиент, разочарованный Telia, прислал Postimees последнее предложение от сетевого оператора по мобильному интернету. Но сколько услуг можно было бы получить в других странах за деньги, запрашиваемые в Эстонии?

Письмо, отправленное клиенту, было следующим: «Изменения вступят в силу с 18.03 по 22.03.2024, после чего объемы вашего мобильного пакета значительно увеличатся.

Ваш текущий мобильный пакет: Telia EU, объем данных 15 ГБ, объем звонков неограничен, количество сообщений неограничено, цена 14,225 евро в месяц.

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