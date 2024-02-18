Google запускает кампанию против дезинформации в преддверии выборов в Европарламент

В июне будет избран новый Европейский парламент, и законодатели опасаются, что ложная информация в сети может повлиять на избирателей. Франция, Польша и Германия обвинили Россию в создании сложной сети веб-сайтов с целью пропаганды.

На прошлой неделе вступил в силу Закон Европы о цифровых услугах, требующий от крупных веб-платформ и поисковых систем более значительного вклада в борьбу с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности. Начиная с весны, внутреннее подразделение Google Jigsaw, занимающееся реагированием на общественные угрозы, будет создавать серию анимированных реклам на платформах TikTok и YouTube в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.