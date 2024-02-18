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Google запускает кампанию против дезинформации в преддверии выборов в Европарламент

rus.postimees.ee
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Предстоящие выборы в Европейский парламент могут привести к масштабной кампании влияния, например, со стороны России. Google готовится к этому заранее.
Предстоящие выборы в Европейский парламент могут привести к масштабной кампании влияния, например, со стороны России. Google готовится к этому заранее. Фото: Unsplash

16 февраля Google объявил о подготовке к запуску кампании против дезинформации в пяти странах Европейского союза, сообщил Reuters в преддверии выборов в Европейский парламент и вступлением в силу новых, более строгих правил, касающихся контента в интернете.

В июне будет избран новый Европейский парламент, и законодатели опасаются, что ложная информация в сети может повлиять на избирателей. Франция, Польша и Германия обвинили Россию в создании сложной сети веб-сайтов с целью пропаганды.

На прошлой неделе вступил в силу Закон Европы о цифровых услугах, требующий от крупных веб-платформ и поисковых систем более значительного вклада в борьбу с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности. Начиная с весны, внутреннее подразделение Google Jigsaw, занимающееся реагированием на общественные угрозы, будет создавать серию анимированных реклам на платформах TikTok и YouTube в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

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