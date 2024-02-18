16 февраля Google объявил о подготовке к запуску кампании против дезинформации в пяти странах Европейского союза, сообщил Reuters в преддверии выборов в Европейский парламент и вступлением в силу новых, более строгих правил, касающихся контента в интернете.
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Google запускает кампанию против дезинформации в преддверии выборов в Европарламент
В июне будет избран новый Европейский парламент, и законодатели опасаются, что ложная информация в сети может повлиять на избирателей. Франция, Польша и Германия обвинили Россию в создании сложной сети веб-сайтов с целью пропаганды.