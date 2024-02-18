Украина обвинила российские войска в расстреле двух военнопленных

По данным Сухопутных войск Украины, инцидент произошел сегодня утром. Согласно данным украинских СМИ, это случилось в Донецкой области вблизи села Веселое, что северо-восточнее оккупированного Соледара.

«Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву расстреляв двух украинских военнопленных», - говорится в сообщении Вооруженных сил Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные россияне в окопе подходят к двум украинцам, которые не имеют оружия в руках и не оказывают сопротивления. В определенный момент один из россиян в упор расстреливает из автомата обоих украинских бойцов. При этом он добивает их дополнительными очередями из автомата после того, как пленные уже упали на землю.

Ранее сегодня украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска расстреляли шестерых сдавшихся украинских солдат в Авдеевке. «Побратимы узнали бойцов из видео, которое недавно распространилось в сети. (...) Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем, кто был ходячий, пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было четверо неходячих ребят (раненых - прим. ред.) и двое еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться», - передает информационное агентство Unian.