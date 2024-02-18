Россия планирует провести 26 февраля переговоры о единстве между всеми палестинскими группировками, включая ХАМАС, в Москве.
Для подписчиков
Россия пригласила ХАМАС и другие палестинские группировки в Москву для переговоров
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России на Ближнем Востоке Михаил Богданов объявил о приглашении. «Мы пригласили всех палестинских представителей - все политические силы, которые имеют свои позиции в разных странах, включая Сирию, Ливан и другие страны региона», - передает Arab News слова Богданова.