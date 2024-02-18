Россия пригласила ХАМАС и другие палестинские группировки в Москву для переговоров

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России на Ближнем Востоке Михаил Богданов объявил о приглашении. «Мы пригласили всех палестинских представителей - все политические силы, которые имеют свои позиции в разных странах, включая Сирию, Ливан и другие страны региона», - передает Arab News слова Богданова.

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подтвердил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности получение приглашения. «Россия пригласила все палестинские фракции, которые встретятся 26-го февраля в Москве, - передает Украинская правда слова Штайе. - Поэтому увидим: если ХАМАС готов к взаимопониманию с нами, то мы будем готовы к взаимодействию. Если ХАМАС не будет готов, то это будет другая история».