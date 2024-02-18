Бывший российский владелец требует от судоверфи Хельсинки миллионы евро

Российская «Объединенная судостроительная корпорация» подала иск к компании Arctech Helsinki Shipyard OY. Сумма иска составляет 36,2 миллиарда рублей (или почти 365 миллионов евро). Иск касается экономических споров, но на данном этапе неизвестно, что послужило причиной иска. «Объединенная судостроительная корпорация» пока не прокомментировала ситуацию СМИ.

Иск подан в московский арбитражный суд. Согласно карточке дела, рассмотрение иска пока не началось.

Иск подан против Arctech Helsinki Shipyard, при этом в 2019 году верфь сменила название на Helsinki Shipyard. Тогда стало известно, что зарегистрированная на Кипре компания Algador Holdings выкупила весь акционерный капитал верфи.

Объединенная судостроительная корпорация стала владельцем Arctech Helsinki Shipyard в 2014 году. В Финляндии строились суда для российской компании «Совкомфлот» и ледоколы для Минтранса соседней страны.

Из-за антироссийских санкций иностранные банки отказались сотрудничать с судоверфью. Канадская компания Chantier Davie Canada приобрела верфь в конце прошлого года.

Ранее российская железнодорожная компания РЖД пыталась через россйиский суд заставить VR продолжать работу поездов «Аллегро». В апреле прошлого года арбитражный суд Москвы обязал VR Group и финско-российскую компанию по производству железнодорожного оборудования Karelian Trains продолжить выполнение своих обязательств, в том числе по эксплуатации «Аллегро».