НЕБЫВАЛОЕ ⟩ Таллиннский аэропорт: в Эстонию хлынули авиаперевозчики

– Что бы вы назвали самой большой новостью?
– Приход компании Flydubai – это самая большая новость. Фирма входит в концерн Emirates, что означает, что все билеты будут продаваться через единую систему. Летать можно будет не только напрямую в Дубай, но и дальше – через Дубай – в Австралию, Африку и Азию. Для жителей Эстонии откроются полеты во всей сети Emirates.
– Что помогло привлечь новых игроков и заинтересовать старых?
– Экономическая ситуация сейчас нестабильна. Однако фактом остается то, что зарплаты у жителей Эстонии повысились, спрос на полеты сохранился несмотря на удорожание авиабилетов. Этим и вызван интерес к нашему рынку со стороны новичков.
– В эстонском авиарынке в первую очередь заинтересованы лоукостеры?
– Разница между бюджетными и традиционными авиакомпаниями уже практически стерлась. На данный момент на нашем рынке присутствует шесть лоукостеров: RyanAir, Wizz Air, Norwegian Air, Pegasus, SunExpress, добавятся еще Erowings и Transavia. Все они предлагают разный авиапродукт.
Число лоукостеров увеличилось с шести до восьми, их доля на эстонском рынке продолжит расти.
Доля лоукостеров на рынке Европы уже достигла 40%, в Эстонии – 22%. Не исключаю, что присутствие некоторых лоукостеров на эстонском рынке в будущем увеличится.
– Новички в том числе вступают в конкуренцию с местными туроператорами, отправляющими на курорты чартеры. Насколько обострится борьба за место на рынке?
– Туристический рынок после пандемии бурно растет. Многие авиакомпании решили воспользоваться этой возможностью. На примере Турции мы видим, что дело не ограничилось чартерными рейсами. Регулярное авиасообщение уже осуществляют SunExpress и Pegasus. Обе компании будут и дальше летать напрямую в Анталию, с апреля – ежедневно!