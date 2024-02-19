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НЕБЫВАЛОЕ ⟩ Таллиннский аэропорт: в Эстонию хлынули авиаперевозчики

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В Таллинн придут Erowings, Transavia, Flydubai
  • Без пересадок: Прага, Париж, Дубай, Мальта, Бургас
  • Через Дубай – в Австралию, Африку и Азию!

Таллиннский аэропорт расширяет географию прямых полетов и упрощает систему досмотра пассажиров. Что помогло привлечь новых игроков? Насколько изменятся цены на билеты? Ускорится ли процесс контроля багажа?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ

В студии прозвучало, что Таллинн ждет небывалый наплыв авиакомпаний, а сообщение с Анталией станет ежедневным. Количество лоукостеров увеличится с шести до восьми. Помимо уже привычных направлений, без пересадок можно будет добраться до Праги, Парижа, Дубая, на Мальту и в Бургас. Через Дубай откроются удобные перелеты в Австралию, Африку и Азию. 

Выдержки из беседы:

– Сколько новых авианаправлений откроется в ближайшее время?

– Большой новостью для всех станет приход трех новых перевозчиков. С апреля компания Erowings начнет летать в Прагу, причем до четырех раз в неделю. В Париж в олимпийский год можно будет отправиться на самолетах Transavia. А с осени прямые полеты в Дубай открывает компания Flydubai.

Кроме того, авиаперевозчики возродят ряд ранее закрытых линий. Например, с апреля из Таллинна можно будет снова улететь на Мальту (ранее RyanAir закрыл эту линию, AirBaltic решил открытьприм.ред.).

Долгое время у Таллинна не было прямого сообщения с болгарским городом Бургас. И вот наконец открывается регулярное авиасообщение!

В апреле и мае появится еще много летних направлений. Туристический сезон обещает быть очень активным.

Новые регулярные прямые линии из Таллинна: Прага, Париж, Мальта, Бургас, с осени – Дубай. 

Кроме того, 31 марта запускается новая авиалиния Тарту – Хельсинки. Самолеты будут летать два раза в день! Этот маршрут рассчитан в первую очередь на предпринимателей, студентов и получателей медицинских услуг. Город Тарту дотирует линию FinnAir, контракт заключен на четыре года.

– Что бы вы назвали самой большой новостью?

– Приход компании Flydubai – это самая большая новость. Фирма входит в концерн Emirates, что означает, что все билеты будут продаваться через единую систему. Летать можно будет не только напрямую в Дубай, но и дальше – через Дубай – в Австралию, Африку и Азию. Для жителей Эстонии откроются полеты во всей сети Emirates.

– Что помогло привлечь новых игроков и заинтересовать старых?

– Экономическая ситуация сейчас нестабильна. Однако фактом остается то, что зарплаты у жителей Эстонии повысились, спрос на полеты сохранился несмотря на удорожание авиабилетов. Этим и вызван интерес к нашему рынку со стороны новичков.

– В эстонском авиарынке в первую очередь заинтересованы лоукостеры?

– Разница между бюджетными и традиционными авиакомпаниями уже практически стерлась. На данный момент на нашем рынке присутствует шесть лоукостеров: RyanAir, Wizz Air, Norwegian Air, Pegasus, SunExpress, добавятся еще Erowings и Transavia. Все они предлагают разный авиапродукт.

Число лоукостеров увеличилось с шести до восьми, их доля на эстонском рынке продолжит расти. 

Доля лоукостеров на рынке Европы уже достигла 40%, в Эстонии – 22%. Не исключаю, что присутствие некоторых лоукостеров на эстонском рынке в будущем увеличится.

– Новички в том числе вступают в конкуренцию с местными туроператорами, отправляющими на курорты чартеры. Насколько обострится борьба за место на рынке?

– Туристический рынок после пандемии бурно растет. Многие авиакомпании решили воспользоваться этой возможностью. На примере Турции мы видим, что дело не ограничилось чартерными рейсами. Регулярное авиасообщение уже осуществляют SunExpress и Pegasus. Обе компании будут и дальше летать напрямую в Анталию, с апреля – ежедневно!

Регулярное авиасообщение с Анталией станет ежедневным, цены пойдут вниз. 

Полагаю, что пассажиров хватит на всех. У готовых турпакетов есть немало своих поклонников, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. Однако теперь откроются широкие возможности и для индивидуальных туристов.

Кто точно выиграет от этой конкуренции, так это пассажиры!

– Изменятся ли цены на авиабилеты?

– Думаю, что цены пойдут вниз. Они уже снижаются. Например, SunExpress пришел на рынок с довольно высокими ценами, теперь же можно купить билет в Анталию менее, чем за 200 евро. Цены стали конкурентоспособными.

– Означает ли это, что происходит передел авиарынка?

– В этом году в Эстонии будет наблюдаться примерно такая картина: в продажу поступит очень много новых билетов, почти все компании увеличивают объемы перевозок. Следствием такой конкуренции может стать снижение цен. Авиакомпаниям придется изрядно потрудиться, чтобы привлечь пассажиров.

– На фоне нынешней экономической ситуации это непросто сделать. На что рассчитывают авиакомпании?

– В минувшем году эстонский авиарынок был на подъеме. Очевидно, что в этом году билетов хватит на всех – предложение будет высоким, а вот со спросом могут возникнуть проблемы. Трудно прогнозировать, какое количество денег останется у людей свободным, и смогут ли они позволить себе путешествия. Это самый большой вопрос года. Пока на него нет ответа.

– Действительно ли в Таллинн летают все более крупные самолеты?

– Таковы тренды рынка. Wizz Air уже работает с бортами на 240 кресел. Старые самолеты RyanAir вмещают 180 пассажиров, более новые – почти 200.

– На каких направлениях значительно уплотнится график полетов?

– Самолеты в Стокгольм теперь будут летать по восемь раз в день: дважды в день – RyanAir и шесть раз – SAS.

В Хельсинки запланировано 10 полетов в день! Самолет на этой линии уже воспринимается как воздушный трамвай. Рынок вошел в активную фазу. Все перевозчики задействуют новые мощности.

– И обсудим еще одну интригу весны. Когда в Таллиннском аэропорту будет упрощен досмотр ручной клади?

– Тестирование новой системы начнется уже в марте. Досмотр на двух лентах будет вестись по-новому, три ленты продолжат работать в прежнем режиме.

Досмотр ручной клади будет проводиться по новым стандартам. 

Таллиннский аэропорт переходит на новый стандарт С3, который внедряет вся Европа. Благодаря нововведению пассажирам больше не придется вынимать из ручной клади компьютеры и жидкости.

– Ускорится ли процесс контроля багажа?

– Мы надеемся. Если сейчас на одной ленте обслуживают 175 пассажиров в час, то новая техника позволит увеличить эту цифру до 200. Таким образом, на четырех лентах можно будет обслужить 800 пассажиров в час.

Запрет на пронос бутилированной питьевой воды объемом более 100 млл сохранится.

Точно можно гарантировать, что процедура досмотра станет удобнее для пассажиров. Скорость обслуживания – открытый вопрос, поскольку не всё в этом процессе зависит от компьютеров. Работникам впервые придется иметь дело с трехмерным изображением предметов багажа, их придется рассматривать со всех сторон, это потребует дополнительного обучения.

– Можно ли будет проносить с собой бутилированную питьевую воду объемом более 100 миллилитров, как это уже допускается в аэропорту Хельсинки?

– Тут многое зависит от законодательных процедур, принятых в разных странах. Эстония сохранит требование о том, что объем проносимой с собой единицы жидкости не должен превышать 100 миллилитров, причем все жидкости должны быть помещены в отдельную упаковку. Этот стандарт пока изменен не будет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: прямых полетов станет больше, проверок меньше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: прямых полетов станет больше, проверок меньше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Tairo Lutter
  • Сколько направлений добавится в ближайшее время?
  • Каковы планы бюджетных авиакомпаний? 
  • Что помогло привлечь новых игроков в Таллинн?
  • Будет ли побит рекорд по количеству посадочных мест?
  • Изменятся ли цены на авиабилеты?
  • Когда будет упрощен досмотр ручной клади?
  • Насколько ускорится процесс контроля багажа?
  • Сколько питьевой воды разрешат проносить с собой?
  • Насколько увеличилась рыночная доля AirBaltic?
  • Нужен ли Эстонии совместный авиабизнес с соседями?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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