НЕБЫВАЛОЕ ⟩ Таллиннский аэропорт: в Эстонию хлынули авиаперевозчики

Регулярное авиасообщение с Анталией станет ежедневным, цены пойдут вниз.

Полагаю, что пассажиров хватит на всех. У готовых турпакетов есть немало своих поклонников, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. Однако теперь откроются широкие возможности и для индивидуальных туристов.

Кто точно выиграет от этой конкуренции, так это пассажиры!

– Изменятся ли цены на авиабилеты?

– Думаю, что цены пойдут вниз. Они уже снижаются. Например, SunExpress пришел на рынок с довольно высокими ценами, теперь же можно купить билет в Анталию менее, чем за 200 евро. Цены стали конкурентоспособными.

– Означает ли это, что происходит передел авиарынка?

– В этом году в Эстонии будет наблюдаться примерно такая картина: в продажу поступит очень много новых билетов, почти все компании увеличивают объемы перевозок. Следствием такой конкуренции может стать снижение цен. Авиакомпаниям придется изрядно потрудиться, чтобы привлечь пассажиров.

– На фоне нынешней экономической ситуации это непросто сделать. На что рассчитывают авиакомпании?

– В минувшем году эстонский авиарынок был на подъеме. Очевидно, что в этом году билетов хватит на всех – предложение будет высоким, а вот со спросом могут возникнуть проблемы. Трудно прогнозировать, какое количество денег останется у людей свободным, и смогут ли они позволить себе путешествия. Это самый большой вопрос года. Пока на него нет ответа.