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Студия Postimees: прямых полетов станет больше, проверок меньше?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Таллиннский аэропорт расширяет географию прямых полетов и упрощает систему досмотра пассажиров. Что помогло привлечь новых игроков? Насколько изменятся цены на билеты? Ускорится ли процесс контроля багажа?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за беседой в 14:00!

  • Сколько направлений добавится в ближайшее время?
  • Каковы планы бюджетных авиакомпаний? 
  • Что помогло привлечь новых игроков в Таллинн?
  • Будет ли побит рекорд по количеству посадочных мест?
  • Изменятся ли цены на авиабилеты?
  • Когда будет упрощен досмотр ручной клади?
  • Насколько ускорится процесс контроля багажа?
  • Сколько питьевой воды разрешат проносить с собой?
  • Насколько увеличилась рыночная доля AirBaltic?
  • Нужен ли Эстонии совместный авиабизнес с соседями?
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