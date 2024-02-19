Таллиннский аэропорт расширяет географию прямых полетов и упрощает систему досмотра пассажиров. Что помогло привлечь новых игроков? Насколько изменятся цены на билеты? Ускорится ли процесс контроля багажа?
Студия Postimees: прямых полетов станет больше, проверок меньше?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за беседой в 14:00!
- Сколько направлений добавится в ближайшее время?
- Каковы планы бюджетных авиакомпаний?
- Что помогло привлечь новых игроков в Таллинн?
- Будет ли побит рекорд по количеству посадочных мест?
- Изменятся ли цены на авиабилеты?
- Когда будет упрощен досмотр ручной клади?
- Насколько ускорится процесс контроля багажа?
- Сколько питьевой воды разрешат проносить с собой?
- Насколько увеличилась рыночная доля AirBaltic?
- Нужен ли Эстонии совместный авиабизнес с соседями?