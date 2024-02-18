«На всякий случай мы сначала огородили территорию!» В парке Мустамяэ был найден подозрительный портфель

«В частности, поступило сообщение, что в парке лежит подозрительный бесхозный портфель. На место выехали полиция и спасатели. На всякий случай мы сначала огородили территорию, чтобы людям не угрожала опасность», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Саперы осмотрели портфель, и опасных предметов в ней найдено не было. В настоящее время территория очищена, и инцидент исчерпан. «Никакой опасности обнаружено не было, в сумке были документы», - добавил Кейск.

В группе Liiklusinfo Tallinnas в социальных сетях также поделились видио с инцидентом и порекомендовали избегать парка.

В комментариях к посту автор добавляет: «Движение открыто. Ничего страшного не произошло!»