Мюнхен. Итоги – Украина и подготовка к долгой войне

Иногда мелкие детали символизируют большие перемены. На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая завершилась в воскресенье, 18 февраля, таких деталей было несколько. Президент Украины Владимир Зеленский впервые получил в фешенебельном отеле Bayerischer Hof, где проходил форум, отдельную комнату для общения с лидерами других стран. До этого он и его предшественники ходили на встречи к другим, более влиятельным политикам. Война России против Украины сделала его одним из главных и наиболее охраняемых участников.

Еще один пример - до масштабного вторжения России в Украину глава российского МИДа Сергей Лавров приезжал в Мюнхен каждый год и выступал по субботам, в главный день конференции, около полудня. Теперь официальных представителей Москвы в Мюнхен не приглашают, а условное «окно Лаврова» в программе получил главный дипломат Китая Ван И. Его ждут в Мюнхене и в следующем году, это похоже на новую традицию ведущей западной конференции, которая отметила 60-й юбилей.

Настроение на многочисленных площадках было далеко не праздничным, а балансировало между тревогой, неуверенностью и призывами спасать трещащий по швам миропорядок и укреплять НАТО. Организаторы опубликовали доклад с, пожалуй, самым пессимистичным заголовком последних лет - Lose-Lose? (Проигрывают все?). По итогам форума немало собеседников DW говорили, что вопросительный знак можно убрать.

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