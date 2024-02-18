Эксперты: «Раз тело Навального не выдают, значит есть что скрывать»

«Мы ничего не знаем, - рассуждает Балонов. - Синяки на груди, о которых писала “Новая газета - Европа”, могут быть результатом сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца обычно травматичен, возможен даже перелом ребер, но если у человека нет пульса, такой массаж нужно проводить. То, что такую реанимацию проводили, официально уже сообщали. Насколько быстро и профессионально в случае остановки сердца возможно было провести ее в тюрьме, есть ли там дефибрилляторы и так далее, тоже не известно».

Что касается других синяков или кровоподтеков, от чего они произошли, падал ли Навальный, и если да, то как и по какой причине, гадать можно до бесконечности, говорит Балонов. При тяжелом судорожном припадке, по его словам, человека необходимо фиксировать, и в этой ситуации могут появиться синяки, но оценить, был ли припадок и насколько грамотно на него реагировали, только по синякам невозможно.

С ним соглашается и известный врач-реаниматолог из Израиля Михаил Фремдерман (его комментарий Би-би-си по поводу отравления Навального в 2020 году цитирует в материале о синяках «Новая газета - Европа»).

«Это безграмотные медицинские спекуляции, надо ждать вскрытия», - прокомментировал он информацию газеты о синяках на теле Навального.