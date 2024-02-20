Необходимо принимать во внимание растущую избирательную силу поколения Z - она может привести к неожиданным изменениям в составе Европарламента, пишет студент последнего курса бакалавриата по истории Таллиннского университета Харальд Райнер Айнла.
МНЕНИЕ ⟩ Разрыв поколений в Европе: почему стоит прислушиваться к зумерам?
Зачастую в развитых странах статистика работает против молодежи, поскольку старение и сокращение численности населения означает, что самый широкий слой пирамиды населения все сильнее тянется вверх. Например, в сентябре 2021 года на парламентских выборах в Германии 60 процентов избирателей были старше 50 лет и только 15 процентов - моложе 30 лет. Кроме того, в большинстве стран, к сожалению, самая низкая явка - среди молодежи.
Однако это не означает, что у молодых людей нет надежды отстоять свой голос. Увеличение числа голосов зумеров сыграло решающую роль, например, на президентских выборах в США 2020 года, где они стали переломным моментом в победе Байдена - тогда за него проголосовали 65 процентов 18-24-летних, а разница в его поддержке с ближайшей возрастной группой составила аж 11 процентов.
В «зеленых» темах заметен явный разрыв
Для многих молодых людей центральное значение имеют «зеленые» вопросы, которые чаще всего оставляют старшее поколение равнодушными. Какая-то часть старшего поколения и вовсе отрицает антропогенное потепление климата.
Это тема, важность которой во многом проистекает из того, как долго людям осталось жить на этой планете и каковы будут последствия глобального потепления, если мы оставим все так, как есть.
Явное доминирование молодежи в экодвижении легко увидеть, взглянув на поколенческую принадлежность участников климатических протестов, а также на тот факт, что многие лидеры зеленых движений являются одними из самых молодых лидеров общественного мнения в мире.
Кто такие зумеры?
Поколение Z (зумеры) - это демографическая группа, предшествующая поколению Y, или миллениалов, и следующая за поколением Alpha. Годы их рождения приходятся на середину 1990-х - начало 2010-х годов.
Экополитика вызывает острые разногласия, поскольку многие молодые люди испытывают сильные эмоции по поводу изменения климата: климатическая тревожность, экологическая тревога и депрессия, вызванная кажущейся безнадежностью будущего, - переживания, которые зачастую совершенно непонятны их родителям, бабушкам и дедушкам.
Однако я верю, что молодежная перспектива может многое предложить. Например, мне, как представителю поколения Z, было над чем подумать, когда я услышал мнение одного гимназиста о том, что агрессивная война России в Украине ускоряет глобальное потепление.
Очевидно, это правда, учитывая множество последствий войны: от массовых пожаров на складах топлива до разрушения окружающей среды, находящейся под охраной. Однако я никогда не видел, чтобы эта тема рассматривалась в контексте военных репараций. Может быть, после поражения в войне Россию следует привлечь к ответственности и за экологические преступления?
Молодежь больше интересуется войной в Газе
Разрыв поколений также проявляется во внешней политике и политике безопасности. Основное внимание молодых европейцев, интересующихся внешней политикой, похоже, сместилось с войны в Украине на конфликт в Газе. В странах Балтии и восточной половине ЕС это менее заметно, поскольку российская угроза здесь никем не забыта.
В то же время здешнюю молодежь гораздо больше волнует то, что происходит на Ближнем Востоке, чем старшее поколение, которых чаще беспокоит лишь то, чтобы в безопасности был их родной регион. Пока война идет в отдаленном регионе, например на Ближнем Востоке или в Центральной Африке, это не имеет никакого значения.
Таким образом, интерес молодежи к вопросам безопасности и внешней политики гораздо шире и целостнее. Кроме того, основа их мировоззрения и подхода гораздо более чуткая.
Я только что вернулся из Италии, где семестр проучился по программе обмена. Благодаря беседам с европейской молодежью, а также, к примеру, публикациям в Instagram, которыми делились мои иностранные друзья, я понял, что опубликованные в соцсетях кадры из Газы лично затрагивают многих молодых людей, а также заставляют злиться на свои правительства и выходить на улицы.
Тем не менее, кажется, что вполне обоснованная более сильная озабоченность миром, к сожалению, иногда происходит за счет мониторинга того, что происходит в собственном регионе. Иногда мне казалось, что по сравнению с Газой многие молодые западноевропейцы словно забыли, что происходит в Украине.
Видимо, во многом это связано с новизной конфликта в Газе, ведь война в Украине идет уже почти два года. Помимо этого, в медиапространстве доминирует и гуманитарная катастрофа, связанная с конфликтом Израиль-ХАМАС, а, что касается освещения войны в Украине, то люди, похоже, уже не обращают внимания на маленькую картинку где-то в углу новостного веб-сайта с заголовком, объявляющим об очередном взрыве.
Новое поколение не принимает поверхностных обещаний
Более того, у молодых людей явно есть особые интересы в социальной политике. Стоимость высшего образования, субсидии и стипендии для студентов касаются людей до 30 лет, а пенсии в основном оставляют их равнодушными. И если партии не подчеркивают важность поддержки той или иной группы в своей избирательной кампании, они рискуют потерять поддержку этих людей.
Я считаю, что молодых людей невозможно победить пустыми и поверхностными обещаниями: особенностью этого поколения является взросление в переизбытке информации и видение множества разных точек зрения с самого раннего возраста, в результате чего рано формируется и критические мышление зумеров. Они хотят видеть конкретные цифры и планы реализации и достижения чего-либо.
В некоторых странах на выборах в Европарламент могут голосовать 16- и 17-летние
Граждане старше 18 лет могут голосовать на европейских выборах во всех государствах-членах ЕС, но в четырех странах - Австрии, Бельгии, Германии и Мальте - это могут делать и 16- и 17-летние.
Все это влияет на политический выбор молодежи. Среди прочего, они голосуют, основываясь на том, как определенная политическая партия или политик смотрит на экологические проблемы и конфликт в Газе, кого они поддерживают и осуждают, каковы их заявления, какими темами они вообще занимаются.
Я верю в то, что влияние поколения Z на европейскую политику будет продолжать расти. Не думаю, что с возрастом они кардинально изменят свои взгляды на экологические проблемы. А если к власти придут правые популисты, националисты и консерваторы, от молодежи можно ожидать резкого сопротивления, растущей политизации и мобилизации. Таким образом, на европейских выборах, которые состоятся через пять лет, необходимо принять во внимание основные темы и роль нового поколения.