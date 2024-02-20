МНЕНИЕ ⟩ Разрыв поколений в Европе: почему стоит прислушиваться к зумерам?

Таким образом, интерес молодежи к вопросам безопасности и внешней политики гораздо шире и целостнее. Кроме того, основа их мировоззрения и подхода гораздо более чуткая.

Я только что вернулся из Италии, где семестр проучился по программе обмена. Благодаря беседам с европейской молодежью, а также, к примеру, публикациям в Instagram, которыми делились мои иностранные друзья, я понял, что опубликованные в соцсетях кадры из Газы лично затрагивают многих молодых людей, а также заставляют злиться на свои правительства и выходить на улицы.

Тем не менее, кажется, что вполне обоснованная более сильная озабоченность миром, к сожалению, иногда происходит за счет мониторинга того, что происходит в собственном регионе. Иногда мне казалось, что по сравнению с Газой многие молодые западноевропейцы словно забыли, что происходит в Украине.

Видимо, во многом это связано с новизной конфликта в Газе, ведь война в Украине идет уже почти два года. Помимо этого, в медиапространстве доминирует и гуманитарная катастрофа, связанная с конфликтом Израиль-ХАМАС, а, что касается освещения войны в Украине, то люди, похоже, уже не обращают внимания на маленькую картинку где-то в углу новостного веб-сайта с заголовком, объявляющим об очередном взрыве.

Новое поколение не принимает поверхностных обещаний