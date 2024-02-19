Э-резиденты принесли в госказну Эстонии рекордную сумму

В 2023 году 32% новых э-резидентов основали компанию в Эстонии в течение первых 6 месяцев, что на 3% больше, чем годом ранее. За год добавилось 4592 эстонских компании э-резидентов, что на 3% больше, чем в 2022 году. Больше всего новых эстонских компаний основали э-резиденты, имеющие гражданство Испании (678), Украины (397) и Германии (345). Граждане этих же стран также возглавляют рейтинг присоединяющихся к программе. В 2023 году поступило 12 106 ходатайств о получении э-резидентства, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

В прошлом году основная часть налоговых поступлений - 63%, то есть 40,7 млн евро, пришлась на налоги на рабочую силу. Остальные 37% поступили от подоходного налога с особых случаев (в основном с дивидендов), полученного от эстонских компаний э-резидентов в сумме 23,6 млн евро.

Больше всего налогов заплатили компании э-резидентов, работающие в сфере информации и связи (20,6 млн евро). За ними последовали компании сектора профессиональной, научной и технической деятельности (16,2 млн евро), а также административной и вспомогательной деятельности (7,2 млн евро).

В прошлом году э-резиденты принесли в государственную казну Эстонии рекордные 67,4 млн евро. Фото: Программа э-резидентства

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшее время э-резидентами стали более 110 700 человек (без учета аннулированного статуса) из 185 стран. В настоящее время в обращении находится близко к 60 000 цифровых ИД-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия.

Э-резиденты учредили и соучредили более 29 400 эстонских компаний, то есть примерно каждую пятую новую эстонскую компанию в год. Компанией э-резидента считается компания, в которой роль э-резидента возникла в течение 90 дней с момента ее основания.