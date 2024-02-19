Меэлис Кубитс ⟩ Ответ на вопрос, почему Навальный вернулся в Россию, на самом деле довольно прост

Друзья, с которыми я тесно общался в те годы, знают, что меня, прежде всего, интересовали его глаза. Когда он вошел в общественную жизнь, а затем и в политику, на экране он производил впечатление молодого человека со стальным взглядом, немного пугающего и радикального, железный имидж которого поддерживался маршами, где присутствовали очень разные люди, вероятно, с очень разными взглядами на будущее России. И на будущее Эстонии. В 2012 году в Старом городе в Таллинне выяснилось, что он был таким же парнем, как мы все, прежде всего, с хорошим чувством юмора, дружелюбным и открытым. Он сам смеялся и позволял смеяться над собой.

Три года назад многие спрашивали, почему он вернулся в Москву, а-ля «это было известно заранее». Те же вопросы повторяются и сейчас. Ответ на самом деле очень простой, он пошел воевать за свободную Россию, чтобы дать надежду своим гражданам. И это трехлетнее окно для перемен в России, особенно после начала нападения на Украину, существовало, и теперь мы знаем, что вполне реально все могло пойти иначе как на украинском фронте, так и во внутренней политике России.