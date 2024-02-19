Российские демократы - это единственные политики, которые заплатили за свободу своей жизнью, пишет в социальных сетях глава Kultuuripartnerluse SA Меэлис Кубитс.
Меэлис Кубитс ⟩ Ответ на вопрос, почему Навальный вернулся в Россию, на самом деле довольно прост
Друзья, с которыми я тесно общался в те годы, знают, что меня, прежде всего, интересовали его глаза. Когда он вошел в общественную жизнь, а затем и в политику, на экране он производил впечатление молодого человека со стальным взглядом, немного пугающего и радикального, железный имидж которого поддерживался маршами, где присутствовали очень разные люди, вероятно, с очень разными взглядами на будущее России. И на будущее Эстонии. В 2012 году в Старом городе в Таллинне выяснилось, что он был таким же парнем, как мы все, прежде всего, с хорошим чувством юмора, дружелюбным и открытым. Он сам смеялся и позволял смеяться над собой.
Три года назад многие спрашивали, почему он вернулся в Москву, а-ля «это было известно заранее». Те же вопросы повторяются и сейчас. Ответ на самом деле очень простой, он пошел воевать за свободную Россию, чтобы дать надежду своим гражданам. И это трехлетнее окно для перемен в России, особенно после начала нападения на Украину, существовало, и теперь мы знаем, что вполне реально все могло пойти иначе как на украинском фронте, так и во внутренней политике России.
Очевидно, что ему предложили достойную жизнь на Западе, гарантии безопасности, дополнительное финансирование для формирования единой оппозиции, но оппозиция, живущая на Западе, не влияет на внутреннюю жизнь России. Признанный лидер оппозиции, остающийся на Западе, это примерно то же самое, что капитулировать. Кроме того, на протяжении всей жизни он очень тщательно формировал образ суверенного политика. Это было видно в Москве, когда он отказался пойти в посольство США на кофе, куда ходили другие оппозиционеры, это было видно и во время его единственного визита в Таллинн в 2012 году, когда он избегал встреч с некоторыми здешними представителями народа.
На самом деле это та же технология, которая была предложена Зеленскому неофициально перед началом большой войны и официально в первые дни войны, через прессу. Беги, свободное дитя, оставь свою страну и народ, мы обеспечим безопасность твоей семьи, дадим приятные призы и награды, пох**-нах** люди, которые выбрали тебя главой государства, мы сами поговорим с Путиным.
Они оба пошли на риск, который в одном случае материализовался, а в другом - нет. Иной выбор как политика был, мягко говоря, проще, Россия закрывается навсегда, Украина остается. Но убийцы продолжают делать свои черные дела, потому что могут, и после пятницы становится ясно, что на их действия нет никакого противодействия.
На протяжении 30 лет российские демократы и либеральные политики были объектом громких проклятий, но на самом деле они, как политики, единственные, кто заплатил за свободу своими жизнями, а также немногие, кто действительно помог Эстонии, не исходя из своих геополитических амбиций, а потому, что считал это правильным.