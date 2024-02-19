Начнутся переговоры по заключению долгосрочного соглашения в сфере образования

В первой встрече в здании министерства в Тарту в 14:00 примут участие представители самоуправлений, владельцы частных школ, Союз работников образования Эстонии, Союз городов и волостей Эстонии, Союз частных общеобразовательных школ Эстонии и Союз директоров школ Эстонии. Министерство образования и науки представляют министр Кристина Каллас и вице-канцлеры Лийна Пылд и Генри Каттаго.

«Учителя ждут от государства, прежде всего, уверенности в будущем - договоренностей относительно роста заработной платы, условий труда и модели карьеры», - сказала министр Кристина Каллас.

По ее словам, на первую встречу в Тарту приедут сто представителей, что является доказательством того, что стороны согласны с важностью заключения договора об образовании: «Забастовка учителей показала, что нам необходимо решать очень острые проблемные области в сфере образования и делать это на основе долгосрочного, перспективного соглашения. Только вместе с муниципалитетами и владельцами частных школ мы сможем решить эти критические проблемы».

В понедельник основными темами обсуждения станут правовая база, а также модель карьеры и зарплаты учителей. Следующие встречи запланированы на март, апрель и май.

Окончательным результатом переговоров должно стать долгосрочное соглашение об образовании на 2025-2027 годы.