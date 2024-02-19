Наши биатлонисты заработали рекордные призовые

Это призовые, распределяемые Международным союзом биатлонистов (IBU). Всего за сезон Кубка мира и чемпионата мира будет разыграно восемь миллионов евро призовых, из которых 1,5 миллиона евро были распределены на чемпионате мира в Нове-Место.

Самые большие призовые заработала в Нове-Место Туули Томингас, которая на продолжавшихся полторы недели соревнованиях заработала 14 200 евро. Томингас, занявшая в гонке с совместным стартом восьмое место, заработала 5000 евро, десятое место в гонке преследования стоило 4000 евро, а 24-е место в спринте - 1000 евро.

По 4000 евро получили все спортсменки, входившие в эстафетную сборную Эстонии: Томингас, Регина Эрмитс, Сусанн Кюльм и Йоханна Талихярм. Кюльм также заработала 600 евро за 27-е место на стандартной дистанции.

В индивидуальном зачете второй стала эстонка Эрмитс, занявшая 12-е место в гонке с совместного старта – она получила 3600 евро призовых. 13-е место на стандартной дистанции принесло эстонке на 3400 евро, кроме того, она заработала 1200 евро за 24-е место в гонке преследования и 1000 евро за 25-е место в спринте.

Единственным эстонцем, получившим призовые, стал Кристо Сиймер, занявший 14-е место на стандартной дистанции. Он получил 3200 евро.