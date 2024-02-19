На завершившемся накануне в Нове-Место (Чехия) Кубке мира по биатлону эстонские биатлонисты заработали в общей сложности 39 200 евро призовых, большую часть которых привезла домой женская эстафетная сборная Эстонии, получившая за четвертое место 16 000 евро.
Наши биатлонисты заработали рекордные призовые
Это призовые, распределяемые Международным союзом биатлонистов (IBU). Всего за сезон Кубка мира и чемпионата мира будет разыграно восемь миллионов евро призовых, из которых 1,5 миллиона евро были распределены на чемпионате мира в Нове-Место.
Самые большие призовые заработала в Нове-Место Туули Томингас, которая на продолжавшихся полторы недели соревнованиях заработала 14 200 евро. Томингас, занявшая в гонке с совместным стартом восьмое место, заработала 5000 евро, десятое место в гонке преследования стоило 4000 евро, а 24-е место в спринте - 1000 евро.
По 4000 евро получили все спортсменки, входившие в эстафетную сборную Эстонии: Томингас, Регина Эрмитс, Сусанн Кюльм и Йоханна Талихярм. Кюльм также заработала 600 евро за 27-е место на стандартной дистанции.
В индивидуальном зачете второй стала эстонка Эрмитс, занявшая 12-е место в гонке с совместного старта – она получила 3600 евро призовых. 13-е место на стандартной дистанции принесло эстонке на 3400 евро, кроме того, она заработала 1200 евро за 24-е место в гонке преследования и 1000 евро за 25-е место в спринте.
Единственным эстонцем, получившим призовые, стал Кристо Сиймер, занявший 14-е место на стандартной дистанции. Он получил 3200 евро.