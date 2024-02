«Сложно не означает безнадежно». Что услышала Украина на Мюнхенской конференции и что это говорит об изменении отношения к российско-украинской войне

Возвращаясь к Украине, скорость - это главное, о чем говорили киевские гости Мюнхена и их западные партнеры. Вместо дипломатичной мантры as long as it takes («помогать Украине столько, сколько потребуется»), на все лады повторявшейся в прошлом году, лейтмотивом этой конференции стали слова Владимира Зеленского о том, что недостаточно делать для поддержки Украины «что-то»: делать нужно все возможное, причем желательно прямо сейчас.