«Сложно не означает безнадежно». Что услышала Украина на Мюнхенской конференции и что это говорит об изменении отношения к российско-украинской войне

Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене в 2024 году. Фото: Getty Images

«Мы в Западной Европе должны убедить людей и элиты в том, что сдерживать Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного дороже, чем помочь Украине сейчас. Путин сделает с Украиной то, что он сделал с Донбассом: он наберет украинцев в свою армию, чтобы напасть на нас», - говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский и выступающий с ним в рамках одной панели американский историк Тимоти Снайдер проводили зловещую параллель между нынешней войной в Украине и атмосферой в Европе в 1938-39 годах, когда международное сообщество тоже «с глубоким беспокойством» наблюдало за событиями, которые в конечном итоге привели ко Второй мировой войне.

«Это очень странная война, в которой воюет народ только одной страны… Это в каком-то смысле мировая война, но это мировая война, в которой сопротивляется только одна страна… Польша сдерживала Вермахт довольно долго ценой больших потерь, но остальные страны вошли в войну через недели, а не через годы. Поскольку украинцы сопротивляются так хорошо, никто кроме них не должен воевать. Пока что. Я не думаю, что мы достаточно ценим то, что они делают для нас», - говорил Снайдер.

Радослав Сикорский. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock