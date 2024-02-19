Владельцам киоска быстрого питания грозит штраф за несоблюдение правил содержания

В середине октября 2022 года один из владельцев ресторана Putka в Пайде заявил, что их киоск быстрого питания больше не может конкурировать с Hesburger, и закрывает свои двери. В конце долгой саги город Пайде объявил, что киоск необходимо ликвидировать. Поскольку в нужный срок это не было сделано, была начата административная процедура.