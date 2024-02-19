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Владельцам киоска быстрого питания грозит штраф за несоблюдение правил содержания

rus.postimees.ee
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В середине октября 2022 года один из владельцев ресторана Putka в Пайде заявил, что их киоск быстрого питания больше не может конкурировать с Hesburger, и закрывает свои двери. В конце долгой саги город Пайде объявил, что киоск необходимо ликвидировать. Поскольку в нужный срок это не было сделано, была начата административная процедура.

Затем его выставили на продажу за 20 тысяч евро. Тем временем цена упала на пять тысяч евро, а затем и еще на тысячу евро, то есть оно продавалось за 14 тысяч евро.

Затем в ходе событий произошло что-то совсем неожиданное: городская управа Пайде заявила, что право пользования землей под киоском не будет продлено для нынешних владельцев и что киоск должен быть снесен к 1 июля 2023 года. В то время украинцы, беженцы войны, открыли там новое заведение.

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