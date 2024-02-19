В середине октября 2022 года один из владельцев ресторана Putka в Пайде заявил, что их киоск быстрого питания больше не может конкурировать с Hesburger, и закрывает свои двери. В конце долгой саги город Пайде объявил, что киоск необходимо ликвидировать. Поскольку в нужный срок это не было сделано, была начата административная процедура.
Для подписчиков
Владельцам киоска быстрого питания грозит штраф за несоблюдение правил содержания
Затем его выставили на продажу за 20 тысяч евро. Тем временем цена упала на пять тысяч евро, а затем и еще на тысячу евро, то есть оно продавалось за 14 тысяч евро.